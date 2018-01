L’histoire d’Éliane Gamache Latourelle trop belle pour être vraie?

L'histoire d'Éliane Gamache Latourelle, coauteure du livre «La jeune millionnaire», était-elle trop belle pour être vraie? C'est ce que rapporte Nathalie Petrowski, ce mercredi 24 janvier, dans un long article paru dans La Presse+ dans lequel elle fait la lumière sur le «mirage» qu'avait réussi à vendre la pharmacienne aux aspirants entrepreneurs québécois.

Petrowski rapporte notamment l'histoire de la femme d'affaires Ariane Leduc, qui a racheté l'entreprise de coaching d'affaires d'Éliane Gamache Latourelle, L'Activatrice, en avril 2017, seulement pour se rendre compte qu'elle avait mis la main sur «une coquille vide, bourrée de dettes, de soldes de crédit impayés et de clients furieux d'avoir déboursé 5000 $ pour des services qu'ils n'avaient pas obtenus».

Éliane Gamache Latourelle aurait offert principalement ses services à des jeunes femmes inexpérimentées, souvent vulnérables, mais prêtes à payer le prix pour devenir riches rapidement. Petrowski rapporte également que pendant que la pharmacienne de profession les aidait à se lancer en affaires, elle les incitait à investir dans ses propres projets.

«Éliane parle bien. Elle trouve toujours les bons mots pour te convaincre et comme elle s'adresse à des gens qui veulent vraiment réussir, elle arrive à ses fins surtout quand elle manque de fonds et veut te convaincre d'investir à sa place», confie Amélie fortin, que Gamache Latourelle a convaincue d'investir temps et argent dans le bar à suppléments e Shack Santé.

D'anciennes associées de la pharmacienne remettent également en question le fait qu'elle ait déjà été millionnaire, stipulant qu'il serait très surprenant qu'elle ait réussi à faire autant d'argent en étant copropriétaire de cinq pharmacies.

L'article révèle d'ailleurs que la principale concernée vivait largement sur sa marge de crédit pour pouvoir vivre la vie des gens riches et célèbres.

À la suite de son divorce avec le comédien Joey Scarpellino et la fermeture du Shack Santé au début de l'année 2017, Éliane Gamache Latourelle, de plus en plus tournée vers Dieu, a liquidé ses actifs et quitté le pays. «Elle venait d'avoir une révélation de Dieu qui lui avait dit de partir en Californie et de me vendre L'Activatrice», explique Ariane Leduc. Elle avait aussi un autre plan : se marier avec Justin Bieber. C'était très sérieux.»

Ces révélations, bien entendu, en ont fait sourciller plus d'un sur les réseaux sociaux. Si les actions de la «jeune millionnaire» y sont évidemment dénoncées, on questionne aussi la vigilance des médias et des victimes dans l'affaire.

Le milieu de « l'entreprenariat » est bourré de faux coachs, de gens phony qui déblatèrent des phrases creuses... https://t.co/fOdgQTZu2X — Marieve Paradis (@marieveparadis) 24 janvier 2018

On se dit: mais comment des gens ont-ils pu croire Éliane Gamache Latourelle? Puis on entend que PKP pourrait sauver le PQ... — Daniel Thibault (@danielthibault) 24 janvier 2018

On apprend ce matin qu'avoir l'air « successful » n'est définitivement pas synonyme de réussite. Éliane est bien évidemment invitée au prochain @failcamp. Article percutant de @NPetrowski dans @LP_LaPresse ce matin.https://t.co/IGBk9DELlR — FailCamp (@failcamp_) 24 janvier 2018

Bravo à toute la crème médiatico-artistico-entrepreneuriale qui a bu ses paroles pendant des années sans se poser de question! https://t.co/gZFQ5VApAp via @lp_lapresse — Hans Marotte (@HansMarotte) 24 janvier 2018

#FakeRich#FakeLife#FakeNews Après Appolo & Bugingo, on se réveille avec une autre imposture à succès. Question: Les médias ne doivent-ils pas faire leurs vérifications AVANT de consacrer une insignifiante mégalomane au rang de personnalité d'influence? https://t.co/g2aifHmEVo — Fabien Major (@fabienmajor) 24 janvier 2018

L'arnaqueuse est à blâmer, mais que dire des arnaqués ?

"Elle était charmante j'ai eu confiance"

Faut regarder les chiffres pas le sourire. 🤬https://t.co/DkDToScAOY — Jean Émard (@Jean__Emard) 24 janvier 2018