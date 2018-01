Ibérica: nouvelle table espagnole au centre-ville

L'Espagne est voisine du Portugal. Il était donc logique que le chic nouveau restaurant espagnol Ibérica s'installe la porte à côté du réputé portugais Ferreira.

Preuve supplémentaire que la nouvelle adresse n'est pas étrangère à son voisin : elle hérite de l'ancien chef du Ferreira, Marino Tavares, qui modernise ici les classiques de la cuisine espagnole.

On retrouve au menu charcuteries traditionnelles, anchois, beignets et croquettes, paëllas, salades et tapas, comme la pieuvre grillée ou les traditionnelles Patatas Bravas.

Il ne faut surtout pas passer à côté des poissons frais présentés devant le client et cuits au four à charbon de bois Josper, importé de Barcelone. Il s'agit du deuxième restaurant à en posséder un à Montréal. Il confère des arômes fumés subtils au loup de mer, dorade, pétoncle, crevette tigrée... L'offre de la mer change constamment selon les nouveaux arrivages.

Pour accompagner le tout, des cocktails avec xérès à l'honneur, du Cava, bien sûr, et des vins espagnols importés ou disponibles en SAQ. La carte des vins blancs est plutôt courte, mais on nous assure qu'elle s'allongera éventuellement, avec des produits orientés vers le biologique et le nature pour répondre à la demande de la clientèle.

On ne manque surtout pas de commander des churros trempés dans le dulce de leche en dessert pour compléter l'expérience ibérique. Un régal!

Le restaurant au magnifique décor à la fois chic, vintage et industriel signé Zébulon Perron peut accueillir 90 personnes et dispose d'un espace privé et semi-privé (sur la mezzanine) convenant aux événements spéciaux. Boiseries à l'européenne, banquettes coussinées et luminaires antiques ont envahi le local abritant autrefois un tailleur pour hommes, lui conférant une ambiance des plus intimistes.

1450, rue Peel, Montréal

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 23h et le samedi de 17h à 23h