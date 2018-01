DEL LiFi : Remplacer le sans-fil par la lumière

La transmission de l'Internet par la lumière. Voilà, expliqué très simplement, ce que propose la compagnie saguenéenne DEVICOM qui s'apprête à lancer le tout premier objet LiFi connecté au monde accessible au grand public : une lampe DEL LiFi ainsi que sa version professionnelle MyLiFi Pro. Distribuée par Global LiFi Tech en Amérique du Nord, la lampe design - et la technologie qu'elle comporte - promet entre autres, de brasser la cage au monde du sans-fil.

Plus sécuritaire que le sans-fil

« Le LiFi est une technologie qui utilise de la lumière pour faire de la transmission d'informations, explique Martin Gravel, leader en solutions d'affaires TIC chez DEVICOM. C'est un peu comme une technologie sans fil où on a remplacé les ondes par la lumière. Il y a plusieurs avantages à utiliser cette technologie : au niveau de la confidentialité tout d'abord, car on sait très bien que la lumière ne peut pas traverser les murs en comparaison avec le sans-fil qui déborde des endroits où il est utilisé. Au niveau de la rapidité aussi, car malgré le fait que nous sommes toujours dans les balbutiements de cette technologie, les vitesses testées en laboratoire sont impressionnantes (on peut multiplier par plusieurs dizaines la vitesse maximale du sans-fil). Puis, au niveau de l'utilisation possible de la technologie dans des endroits hostiles ; par exemple dans des milieux industriels où on retrouve beaucoup d'inductions électriques. »

Autre avantage non négligeable : la technologie permet un contrôle d'accès hautement sécurisé par l'utilisation de mots de passe et par la transmission de données cryptées entre la lampe et l'appareil utilisé (connecté de façon immédiate par un récepteur LiFi sous forme de clé USB) , préservant ainsi la confidentialité et l'intégrité des informations. La lampe, sa lumière et les données ne peuvent donc être piratées.

« Cette technologie européenne existe depuis une dizaine d'années, ajoute France Lavoie, vice-présidente et directrice générale de DEVICOM. Par contre, ni la vitesse ni le souci de la bande passante n'étaient importants à l'époque. Avec le réseau sans fil sont venus les réseaux omniprésents. Plus il y a d'adresses IP, plus cette technologie devient intéressante. Au cours des dernières années, il y a eu des avancements technologiques au niveau du LED qui rendent la technologie aujourd'hui disponible et avantageuse. Et puis, il y a tout son côté durable et éco responsable qui est intéressant. »

Flexible, écologique et santé, la lampe d'aluminium au design contemporain signé Pierre Garner n'émet aucun mauvais rayon ni aucune onde nocives pour la santé (pouvant nuire aux personnes et aux divers milieux de travail ultrasensibles tels les milieux hospitaliers). Elle sert aussi de source de luminothérapie pour son utilisateur qui a la possibilité de régler l'intensité et la température de couleur de la lumière à l'aide d'une application mobile. Le prix de ce produit qui sera disponible au détail en juillet prochain ? 1 650$

Regarder vers l'avenir

Pour les dirigeants de DEVICOM, deux facteurs sont essentiels à la promotion de cette nouvelle technologie : l'économie des LED par rapport à l'éclairage conventionnel (pouvant atteindre jusqu'à 80% d'économie d'énergie dans certains cas) et les fréquences radio utilisées par le sans-fil qui deviennent saturées.

« Il fallait regarder vers autre chose, ajoute France Lavoie. La transmission par la lumière ne demande pas de grands investissements, car le droit d'utiliser certaines fréquences radio est gratuit pour la lumière. Le LiFi devient alors la solution d'avenir. »

Il faut savoir que cette technologie, qui commence à peine à s'implanter en Amérique, n'est pas encore tout à fait disponible ici. « Nous en sommes à l'étape d'identifier des sites pilotes et des gens qui sont prêts à s'impliquer et à s'investir dans cette technologie pour nous aider à mettre des solutions au point, clarifie Jean-Luc Doumont, analyste d'affaires et en stratégies de communication chez DEVICOM. C'est de cette façon que nous allons améliorer, développer et pouvoir assurer la promotion de cette technologie. »

L'entreprise située à Chicoutimi et spécialisée en innovations électroniques précise aussi que le MyLiFi Pro® s'adresse au marché commercial ; leurs produits et services étant exclusivement commerciaux, industriels et institutionnels. Les environnements ciblés: les hôtels, hôpitaux, aéroports, musées, grands magasins et autres lieux ayant longtemps fait face à l'enjeu du manque de sécurité dans la transmission de données avec le réseau sans fil. Et pour qui la technologie LiFi veut dire la possibilité de supporter un nombre quasi illimité d'utilisateurs à la fois.

« Nous existons depuis près de 30 ans et nous avons bâti notre réputation en étant à l'affût des innovations technologiques, explique Martin Gravel, leader en solutions d'affaires TIC chez DEVICOM. Nous nous tenons au courant et nous nous approprions ces nouvelles technologies que l'on implante ensuite dans des entreprises. C'était un devoir pour nous de porter attention à cette nouvelle technologie, de l'essayer et de voir de quelle façon on pouvait en faire profiter nos entreprises. Pour ce faire, nous nous sommes informés sur le sujet, avons commandé des prototypes et avons même réalisé la première communication téléphonique transmise par la lumière. »