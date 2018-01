Décès d’un membre de l’émission «Storm Chasers» de Discovery Channel

L'Américain Joel Taylor, star de l'émission Storm Chasers entre 2008 et 2012, est décédé mardi à l'âge de 38 ans selon ses proches.

Son collègue de «Storm Chasers», Reed Timmer, s'est confié sur Twitter.

RIP my best friend and storm chasing partner, Joel Taylor. I am shocked and absolutely devastated by the loss of my incredible, caring friend. We chased so many intense storms, and I wish we could have just one more storm chase. I'll miss you forever, Joel. We lost a legend pic.twitter.com/htN45t8wik