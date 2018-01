Véronique Cloutier recevra Patrick Huard à «1res fois»

Parmi les invités que Véronique Cloutier accueillera dans le décor de 1res fois dans les prochaines semaines, on trouve une personnalité que l'animatrice a rarement eu la chance d'interviewer sur ses différents plateaux, mais qu'elle connaît pourtant très bien : Patrick Huard. Véro a en effet confirmé qu'elle concoctera quelques surprises à son ex-amoureux dans le cadre de sa nouvelle émission à Radio-Canada, la semaine dernière, lors de la conférence de presse des Galas ComédiHa! 2018. Car, non seulement Véronique Cloutier et Patrick Huard fraieront-ils à 1res fois, mais ils seront également tous deux à la barre d'une soirée d'humour du 19e ComediHa! Fest Québec, en août prochain.

Et Véronique Cloutier est particulièrement heureuse d'avoir enfin l'opportunité de s'entretenir au petit écran avec celui qui est aujourd'hui son très bon ami, après quelques rendez-vous manqués.

«Je suis tellement contente!, s'est exclamée Véro. Je suis vraiment excitée, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas reçu Patrick sur un plateau. Il n'est pas venu aux Enfants de la télé quand j'étais là, j'avais essayé de l'inviter à Rétroviseur(sur Véro.tv, ndlr) et ça n'avait pas marché... Là, ça adonne et ça lui tente! Alors, il va venir sur 1res fois, et je suis bien excitée!»

La date de diffusion de ce tête-à-tête télévisé n'a pas encore été précisée par Radio-Canada, et on ne sait toujours pas, non plus, qui sera le ou la deuxième invité(e) de 1res fois jumelé(e) à Patrick Huard.

Rappelons que Véronique Cloutier et Patrick Huard ont vécu une relation très médiatisée entre 1998 et 2001, alors que ce dernier se relevait de sa rupture non moins tapageuse, publiquement parlant, d'avec Lynda Lemay. Peu de temps après l'annonce de leur séparation, le bruit d'une idylle entre Véronique Cloutier et Louis Morissette s'était mis à circuler.

Patrick Huard et Véronique Cloutier ont par la suite souvent fait des blagues sur leur histoire d'amour passée. Huard avait même participé, fin 2003, à Ceci n'est pas un Bye Bye, la première revue de l'année radio-canadienne de Véro et Louis, en incarnant «Séraphin Péladeau».

Fait cocasse, Véronique Cloutier a convié un autre de ses ex-copains à s'amuser avec elle à 1res fois : José Gaudet, qu'elle a fréquenté vers le milieu des années 90. Ce tournage doit avoir lieu dans les prochains jours.

Ce jeudi, 25 janvier, à 20h, les artistes à l'honneur à 1res fois seront Ricardo et Pierre Hébert. Le 1er février, Mariloup Wolfe et Christian Bégin seront sous les projecteurs et, le 8 février, ce sera au tour de Rémi-Pierre Paquin et Julie Perreault de se prêter à l'exercice. Marina Orsini figure également à la liste des visages à qui Véro et son équipe rendront hommage.

La semaine dernière, pour sa première édition, 1res fois a retenu 881 000 téléspectateurs, une performance très honorable compte tenu de la compétition féroce qu'opposait TVA avec Face au mur, et qui ne tient pas compte des enregistrements et autres visionnements ultérieurs.

Amoureuse de Québec

Maintenant que l'aventure 1res fois est sur les rails, Véronique Cloutier aura le loisir, prochainement, de se consacrer à un autre défi qui l'emballe au plus haut point : l'animation de son gala ComédiHa!, qui sera présenté le jeudi 16 août, au Palais Montcalm, à Québec.

Elle avait vécu l'expérience lors de ce même festival en co-pilotant un gala avec son mari, Louis Morissette, en 2015, mais cette fois, c'est en solo que Véronique Cloutier tiendra les rênes de son rendez-vous.

Dans une mise en scène de Jean-François Blais, la vedette chouchou des Québécois offrira un spectacle à son image, teinté de l'autodérision qu'on lui connaît, et constitué de numéros de musique et de variétés. L'identité de ses invités n'est pas encore arrêtée officiellement, mais Véro promet de grands noms de l'humour.

Seul créneau dans lequel elle ne s'aventurera pas lors de cet événement d'un soir : les imitations, car sa collègue Véronique Claveau, qui donne aussi dans cet art, co-animera un gala ComédiHa! avec Mario Tessier, le lendemain, vendredi 17 août.

«Je n'ose vraiment pas me définir comme une humoriste encore mais, chose certaine, il y a trois ou quatre ans, j'aurais dit non, a avoué Véronique Cloutier à propos de cette proposition qu'on lui a soumise de jouer seule le rôle de maîtresse de cérémonie. Là, je suis vraiment plus forte de mon expérience avec Les Morissette; Louis m'a pas mal tout appris en humour. Je me sens maintenant assez forte, assez confiante pour m'essayer toute seule.»

«C'était une question de bon timing, aussi, continue Véro. La tournée achevait quand j'ai eu l'appel de Jean-François Blais, et je me disais que c'allait me manquer, de faire de la scène. C'était parfait. J'aime beaucoup les trucs événementiels, comme les Galas des Gémeaux que j'ai animés. J'aime beaucoup ces soirées qui n'arrivent qu'une fois, où on met le paquet. Je suis vraiment contente d'avoir dit oui!»

Son plaisir est d'autant plus grand que la communicatrice dit adorer la ville de Québec.

«C'est une place où j'adorais aller jouer avec Les Morissette. J'ai tout le temps le goût de faire le party, à Québec! (rires) C'est ce qui me vient à l'esprit. Tout le monde qui fait le ComediHa!, l'équipe technique, les artistes, les gens de Radio-Canada (qui diffusent les galas, ndlr), on est tous logés à l'hôtel en même temps, et ça devient un peu comme un camp de vacances, même si on travaille. Je l'ai vécu il y a trois ans, quand je l'ai fait avec Les Morissette; on a eu un party mémorable avec Phil Roy, entre autres. On s'est couchés à quatre heures et demi du matin!»

Une première maison Véro & Louis

Véronique Cloutier est par ailleurs toujours à la tête du magazine qui porte son nom, édité par KO Média, et de sa compagnie de vêtements en vente dans les magasins L'Aubainerie.

Elle s'occupe toujours aussi, avec son homme, de la Fondation Véro & Louis, qui inaugurera dans environ un an, à Varennes, une première maison pouvant accueillir des adultes de 21 ans et plus aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme.

La première pelletée de terre de la première maison marquée du sceau Véro & Louis sera effectuée cet été ou à l'automne. Les dirigeants de la Fondation en décousent actuellement avec la paperasse inhérente au projet.

On peut toujours contribuer à la Fondation Véro & Louis via les divers projets de l'organisme. Par ailleurs, l'association joindra ses forces à celle du Fonds Antoine, chapeauté par le président de ComédiHa!, Sylvain Parent-Bédard, pendant la prochaine édition du festival. Quelques activités de philanthropie auront donc lieu pendant le prochain ComédiHa!, et les sommes amassées seront divisées également entre les deux regroupements. Plus d'information est disponible sur la page Facebook de ComediHa!.

