Verglas ou neige: la météo complique les choses dans plusieurs régions du Québec

La pluie verglaçante qui tombe depuis lundi soir dans le sud-ouest et le centre du Québec rend les chaussées glissantes sur plusieurs routes et autoroutes, alors que plus à l'est, c'est la neige qui nuit à la conduite automobile.

En fin de nuit, mardi, Transports Québec rapporte que les chaussées du sud-ouest québécois sont partiellement glacées ou enneigées sur les autoroutes 10, 15, 20, 30, 35 et 40. Elles sont complètement glacées sur certaines routes achalandées de la Montérégie, dont la 112, la 116 et la 132.

Sur l'île de Montréal, les rues principales sont généralement couvertes de gadoue mais plusieurs rues secondaires et trottoirs sont glacés.

En Outaouais et dans les Cantons-de-l'Est, la plupart des routes sont enneigées mais la visibilité est bonne. Il en est de même pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, mais la visibilité dans ces régions est souvent réduite, en particulier sur les autoroutes 40 et 55, tout comme sur les autoroutes 15 et 25 dans la région Laurentides-Lanaudière.

Transports Québec rapporte que dans la région de Québec, les autoroutes 20, 40 et 73, de même que les routes 132 et 138 sont enneigées et que la visibilité est réduite. Il y a de la poudrerie dans ces secteurs, toute comme sur la route 175 menant à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La route 138, sur la Côte-Nord, de même que la route 132 dans le Bas-Saint-Laurent sont enneigées mais la visibilité est bonne. Les conditions sont les mêmes sur les principales routes de l'Abitibi-Témiscamingue.

À 4h00, les précipitations n'avaient pas encore affecté la Gaspésie.



Plusieurs écoles sont fermées à travers le Québec.