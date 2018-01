«Blade Runner 2049» récolte cinq nominations aux Oscars

Blade Runner 2049 a été écarté de la catégorie du meilleur film et Denis Villeneuve n'a pas été choisi pour le prix de réalisation. Le film de science-fiction, mettant en vedette Ryan Gosling et Harrison Ford, a tout de même obtenu cinq nominations dans les catégories de la direction photo, des effets visuels, des décors, du mixage sonore et du montage sonore.

The Shape of Water de Guillermo del Toro est celui qui obtient le plus de nominations aux Oscars cette année, avec 13, notamment dans la catégorie du meilleur film.

La cinéaste Greta Gerwig est devenue de son côté la cinquième femme seulement à être citée dans la catégorie de la meilleure réalisation, avec Lady Bird.

La directrice photo de Mudbound, Rachel Morrison, est entrée dans l'histoire en devenant la première femme nommée dans sa catégorie.

L'Académie a choisi cette année neuf longs métrages pour la catégorie du meilleur film. Outre The Shape of Water, on y retrouve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Lady Bird, Get Out, The Post, Dunkirk, Call Me By Your Name et Phantom Thread.

The Shape of Water est passé bien près d'égaliser le record du plus grand nombre de nominations, soit 14, détenu par All About Eve, Titanic et La La Land.

Les principales nominations :

Meilleur film

Call Me by Your Name

Dunkirk

Darkest Hour

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meilleur acteur

Timothée Chalamet, Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Gary Oldman, Darkest Hour

Daniel Kaluuya, Get Out

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Meilleure actrice

Sally Hawkins, The Shape of Water

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Meryl Streep, The Post

Meilleur acteur dans un second rôle

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins, The Shape of Water

Willem Dafoe, The Florida Project

Christopher Plummer, All the Money in the World

Meilleure actrice dans un second rôle

Mary J. Blige, Mudbound

Allison Janney, Moi, Tonya

Lesley Manville, Phantom Thread

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, The Shape of Water

Meilleur réalisateur

Guillermo del Toro, The Shape of Water

Christopher Nolan, Dunkirk

Jordan Peele, Get Out

Greta Gerwig, Lady Bird

Paul Thomas Anderson, Phantom Thread

Meilleur film en langue étrangère

The Square (Suède)

Une femme fantastique (Chili)

Corps et âme (Hongrie)

Faute d'amour (Russie)

L'insulte (Liban).

Meilleur film d'animation

Baby Boss de Tom McGrath

Parvana de Nora Twomey et Anthony Leo

Coco de Lee Unkrich et Adrian Molina

Ferdinand de Carlos Saldanha

La passion Van Gogh de Dorota Kobiela et Hugh Welchman

