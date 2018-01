Neil Diamond souffre de la maladie du Parkinson

Le chanteur Neil Diamond a annoncé lundi dans un communiqué être atteint de la maladie de Parkinson et se voir dans l'obligation d'annuler sa prochaine tournée.

«C'est à contrecoeur et avec beaucoup de déception que j'annonce ma retraite des tournées. J'ai été honoré de livrer mes spectacles au public depuis les 50 dernières années», explique Diamond. «Mes excuses les plus sincères à tous ceux qui ont acheté des billets et qui planifiaient venir aux prochains spectacles. Je planifie de rester actif en écriture, en enregistrement et en d'autres projets pour encore longtemps. Mes remerciements vont à mon public loyal et dévoué à travers le monde. Vous allez toujours avoir mon appréciation pour votre soutien et votre encouragement», admet-il.

Neil Diamond avait commencé sa tournée de 50ème anniversaire aux États-Unis et en Europe. Il devait continuer sa tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Mercredi, le chanteur aura 77 ans.