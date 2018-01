Les parents peuvent vraiment comprendre ce tweet de Serena Williams à propos des poussettes

Serena Williams n'est pas du genre à accepter la défaite ou à hésiter devant un défi. Mais il y a quelque chose auquel elle ne veut pas s'attaquer.

«J'ai conquis beaucoup de choses», a tweeté la joueuse de tennis en fin de semaine. «Des caillots de sang dans mes poumons - deux fois... des chirurgies au pied et aux genoux... gagner des grands chelem... pour n'en nommer que quelques-uns, mais j'ai trouvé que le plus difficile était de trouver comment fonctionne une poussette!»

I've conquered a lot of things... blood clots in my lungs- twice... knee and foot surgeries... winning grand slams being down match point... to name just a FEW but I found out by far the hardest is figuring out a stroller! 😰😰 — Serena Williams (@serenawilliams) 20 janvier 2018

Le tweet a clairement fait réagir plusieurs parents. Il a été aimé plus de 54 000 fois et commenté plus de 1000 fois.

Certains parents ont raconté leurs propres histoires d'horreur avec des poussettes.

«Je me rappelle un jour au stationnement, un gars a attendu d'avoir mon espace de stationnement pendant environ 40 minutes avant que je sache comment plier la poussette», raconte Michael Cowan.

I remember one day in a parking garage, a guy waited for my space for almost 40 minutes until I could figure how to collapse the Stoke pram. Stress doesn't do my feelings justice!! — Michael Cowan (@MichaelCowan9) 20 janvier 2018

«Brillant. Pièces de technologie incompréhensible, surtout quand vous êtes pressé», a tweeté Matt Williams.

Brilliant. Unfathomable pieces of technology. Especially when you are in a hurry. — Matt Williams (@MattRCNM) 21 janvier 2018

«Tu es officiellement bienvenue à la parentalité, Serena!» a répondu @adeternilove.

You have been officially welcome to parenthood Serena! pic.twitter.com/If5n6iM21o — temilade (@adetemilove) 20 janvier 2018

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.