L'acteur qui jouait Tinky Winky dans «Les Télétubbies» est mort

Tinky Winky a perdu une partie de son âme. Simon Shelton Barnes, qui incarnait le personnage violet dans les Télétubbies, populaire série pour enfant, est décédé le 17 janvier dernier, quatre jours après son 52e anniversaire.

L'annonce de sa mort a été faite le 18 janvier dernier par sa nièce, la comédienne britannique Emily Atack. Celle-ci a posté sur son compte Instagram une photo de Simon Shelton Barnes et un texte en hommage à un homme "aimé par tous ceux qui le connaissaient".

"Mon merveilleux oncle Simon Barnes nous a été arraché si soudainement. Le plus aimable et le plus talentueux des hommes que vous ne rencontrerez jamais. Aimé de tous ceux qui le connaissaient, et ce pour toujours."

Un personnage controversé

En 1997, alors que l'émission pour enfants est diffusée depuis moins d'un an, l'interprète de Tinky Winky à l'époque, Dave Thompson, a été écarté du casting. La cause? Sa manière de jouer le personnage qui selon la BBC, était inacceptable. Selon le Daily Mirror, Dave Thompson aurait avoué dans une interview avoir joué "comme un gay". Ce qui amena Simon Shelton Barnes à remplacer Dave Thompson.

En 1999, un évangéliste américain influent du nom de Jerry Falwell assurait dans le New York Times que Tinky Winky était clairement homosexuel. Une affirmation qui avait très rapidement été démentie par la société de distribution américaine de la série.

Dans la foulée, et en guise de réponse à cette polémique, Simon Shelton Barnes avait pris la parole, comme le relaye le Daily Mirror: "Les gens me demandent tout le temps si Tinky Winky est gay. Mais le personnage est censé être âgé de trois ans donc la question et vraiment très idiote."

