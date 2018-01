Le premier ministre Philippe Couillard juge que François Legault va «à l'encontre des intérêts économiques du Québec» en proposant d'accueillir moins d'immigrants dans les prochaines années.

En marge de sa mission économique en Chine, mardi, le premier ministre Couillard était appelé à commenter la volonté du chef de la Coalition Avenir Québec de présenter plus de candidats issus de différentes communautés culturelles.

La CAQ a présenté lundi un potentiel candidat aux élections, le docteur Lionel Carmant, qui est d'origine haïtienne.

M. Couillard s'en est plutôt pris à la proposition de la CAQ de diminuer les seuils d'immigration. Le docteur Carmant a d'ailleurs appuyé cette proposition, affirmant qu'il fallait mieux préparer l'immigration pour s'assurer que les nouveaux arrivants contribuent à leur nouvelle société.

Selon le premier ministre, cette position n'est pas dans l'intérêt économique du Québec puisque les employeurs sont en recherche urgente de main d'oeuvre.

M. Couillard a reconnu qu'il était possible de «faire mieux» sur la francisation des immigrants, mais selon lui, ce processus «fonctionne bien» en général.

«Moi, j'aime mieux être optimiste et dire qu'on travaille bien. On va faire mieux. On a investi plus de 100 millions $ dans la francisation il y a quelques mois à peine et on va continuer de le faire», a-t-il déclaré.

«On a besoin de cet ajout de population active au Québec. De proposer de réduire l'immigration, c'est contraire aux intérêts économiques du Québec.»