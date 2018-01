NOUVELLES

Débris spatiaux: comment nettoyer l'espace?

29 000 objets de plus de 10 cm et 8000 tonnes de débris errent dans l’espace : des morceaux de fusée, des satellites en fin de vie ou des fragments d‘équipement : une pollution spatiale surveillée depuis la Terre. Les débris, plus petits, se compteraient, eux, en dizaines de millions. De quoi démultiplier le risque de collisions.