Ce mot-clé qui dénonce des situations aberrantes à l'hôpital

Locaux délabrés, gestion et organisation discutables, architecture mal pensée, manque de moyens financiers et humains... Tous ces dysfonctionnements bien connus des hôpitaux font désormais l'objet d'un mot-clé sur Twitter: #BalanceTonHosto.

Lancé le 12 janvier, il sert de défouloir en ligne à grande échelle. Aides-soignants, infirmiers et médecins y vident leur sac en partageant des anecdotes pour la plupart absurdes.

C'est un médecin, également animateur d'une chaîne Youtube de vulgarisation médicale, qui est à l'origine de l'initiative. "J'ai dû tomber sur un truc absurde au travail, et, au lieu de rager dans mon coin, je me suis dit que j'allais en faire profiter Twitter, sur le ton de l'humour", raconte-t-il à France Info.

Bon je tente le # de l'humour ! Balance les absurdités de ton hopital #BalanceTonHostopic.twitter.com/cR30xi5e8f — Primum Non Nocere (@ContactPrimum) 12 janvier 2018

Depuis, le fil a trouvé son public et ses contributeurs puisque des centaines d'histoires ont été postées.

Souvent sur le ton de la provocation, le personnel hospitalier s'amuse des situations vécues les plus grotesques pour mieux les épingler.

Ici, on ironise sur l'état plutôt douteux des locaux:

Quand ton collègue c est Mickey Mouse #BalanceTonHostopic.twitter.com/RLO1F19ZUY — Melle Amelie (@melle_amelie) 18 janvier 2018

Là, on raconte comment un chirurgien venu opérer en urgence s'est vu refuser l'entrée dans l'hôpital parce qu'il n'avait pas réglé le parking, ou encore, que les couloirs trop étroits ne laissent pas la possibilité à deux brancards de se croiser:

#BalanceTonHosto parceque une image vaut mille mots pic.twitter.com/ZeRhwF1A0F — Primum Non Nocere (@ContactPrimum) 15 janvier 2018

Au CHU à 3h du mat,ils ont refusé de laisser rentrer le chirurgien de garde qui venait pour sauver un patient d'une ischémie aiguë de jambe (urgentissime)...pour non paiement de parking. #BalanceTonHosto — FloD (@flodhappy) 20 janvier 2018

Au @CLCCLeonBerard , la nouvelle passerelle d'accès au bloc a été prévue trop étroite pour que 2 brancards se croisent. Du coup il y a un système de feux tricolores. Et en plus il faut manœuvrer au bout du couloir pour tourner et entrer dans le bloc... #BalanceTonHosto — Prof KnuT 🌍 🏝️ (@Professeur_KnuT) 17 janvier 2018

On pointe également du doigt la "course à la rentabilité" et le manque de temps. Cet internaute raconte ainsi comment la "performance" de sa collègue a été saluée:

Cadre à ma collègue : "bravo, tu a réussi à faire 15 pansements en 1h, c'est bien !"



1 pansement toutes les 4 minutes.#BalanceTonHosto — Merlin (@Papy_Merlin) 15 janvier 2018

Enfin, ici, on illustre le manque de logique de la façon dont est construit l'hôpital:

Quand tu dois faire appel à une équipe du SMUR (camion, etc.) pour effectuer un transfert d'un patient d'un service à un autre, dans le même hopital, car les deux bâtiments ne sont pas reliés alors qu'ils sont à 20 mètres l'un de l'autre #BalanceTonHosto — Pollux (@pollux_80) 20 janvier 2018

Les hôpitaux à bout

#BalanceTonHosto c'est aussi l'occasion d'aborder des sujets encore plus graves, comme la fin de vie ou le suicide de collègues à bout...

Fin de vie difficile à gérer pour l'équipe soignante, la psychologue qui a eu l'idée de lancer un groupe de parole s'est fait engueuler comme une merde par la direction qui n'apprécie pas cette initiative, "les soignants n'ont qu'à s'habituer aux décès" #BalanceTonHosto — So' (@SophieNsl) 20 janvier 2018

Et après avoir discuté avec @ContactPrimum, je pense que si il devrait y avoir un #BalanceTonHosto ce serait là dessus...



Le seul moment où ca bouge à ce sujet, c'est lorsqu'un médecin se suicide finalement — Asclépios (@Ascl_Pios) 19 janvier 2018

Tout en servant d'exutoire au personnel, l'objectif est d'alerter sur la situation des hôpitaux publics en France, qui est loin d'être rose. Le CHU de Grenoble, notamment, est dans la tourmente depuis le suicide d'un jeune neurochirurgien en novembre dernier dans l'enceinte de l'hôpital. Après la médiatisation du mal-être du personnel de ce centre hospitalier, la direction avait été clouée au pilori pour sa gestion déshumanisée dans un rapport du ministère de la Santé ce début janvier.

Dans une tribune publiée par Libération le 15 janvier, 1000 médecins ont tiré la sonnette d'alarme sur la crise que connait l'hôpital. Ils regrettent la "nouvelle cure de rigueur budgétaire de 1,6 milliard" imposée aux hôpitaux et dénoncent un "toujours plus avec toujours moins", qui consiste à augmenter sans cesse l'activité tout en réduisant le nombre d'employés et de moyens.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

VOIR AUSSI: