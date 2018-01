Ce «casque de Dieu» a permis des expériences mystiques, sauf que...

Imaginez la scène. Vous êtes à un festival de musique, quand vous voyez un flyer vous proposant de "voyager avec le Casque de Dieu".

"Des chercheurs de l'université d'Amsterdam vont stimuler électromagnétiquement votre cerveau pour susciter des expériences spirituelles", promet le texte.

Si vous êtes partant, les scientifiques vous expliquent le fonctionnement du dispositif dans une vidéo et vous montrent quelques articles prouvant son utilité. Puis, on vous place sur la tête le fameux "Casque de Dieu", métallique, relié à un appareil de mesure. On vous pose alors un bandeau sur les yeux et des écouteurs dans les oreilles qui diffusent un son blanc. Enfin, un bol est placé près de vous, si jamais vous avez envie de vomir.

Vous êtes isolé. Votre seul lien avec la réalité: votre main repose sur une souris. Les chercheurs vous précisent que si vous faites face à une "expérience extraordinaire", il suffit d'appuyer sur le bouton pour le signaler.

Ce que vous ne savez pas, par contre, c'est que votre couvre-chef est un simple casque de skateboard recouvert de peinture métallique.

C'est à ce jeu de dupe que se sont livrés 193 personnes participants au festival de Lowlands, aux Pays-Bas. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Religion, Brain & Behavior, rapporte ScienceAlert ce 22 janvier.

"Le casque prenait le contrôle"

Après les 15 minutes passées avec le casque, les personnes ayant ressenti quelque chose devaient expliquer quoi. Les chercheurs ont ensuite classé ces résultats dans plusieurs catégories. "Les participants ont rapporté un large éventail d'expériences extraordinaires associées à du mysticisme", expliquent les auteurs. Evidemment, le casque de skateboard n'y était pour rien.

Dans le compte-rendu de l'étude, quelques exemples de réactions sont cités. "J'avais l'impression que je flottais, que je n'étais plus sur ma chaise". "J'avais le sentiment que le casque prenait le contrôle. Ma tête a commencé à tourner". "Le bureau a commencé à remuer violemment et j'ai senti la présence d'une silhouette sombre à côté de moi. Elle murmurait quelque chose dans mon oreille que je ne pouvais pas comprendre".

Rien que ces résultats prouvent une fois de plus le pouvoir de l'effet placebo et de la suggestion. Ce n'est pas la première fois qu'une telle expérience est faite. A vrai dire, à l'origine, le Casque de Dieu a été fabriqué par un chercheur pour "tester l'effet de faibles ondes électromagnétiques sur le cerveau" dans le cadre d'expériences paranormales, précisent les auteurs.

L'étude, publiée en 2000 par Michael Persinger, a depuis été critiquée par plusieurs équipes de scientifiques, qui n'ont pas réussi à reproduire les effets. Malgré la polémique, les chercheurs de l'université d'Amsterdam se sont dit qu'utiliser un faux Casque de Dieu et le présenter comme un vrai permettrait d'engendrer un effet placebo suffisant pour tester leur hypothèse. Qui est liée à l'alcool.

Alcool et spiritualité

Car si les chercheurs ont réalisé cette expérience dans un festival de musique, ce n'est pas pour rien. Les auteurs voulaient savoir quel était "le rôle de l'alcool dans les espoirs d'expériences mystiques". C'est d'ailleurs le titre de leur étude. Car si l'impact des drogues hallucinogènes est connu dans ce domaine, celui de l'alcool l'est beaucoup moins.

Chaque cobaye devait ainsi expliquer s'il se sentait saoul, s'il avait bu, puis souffler dans un éthylomètre. 73,2% des participants ont consommé de l'alcool le jour même, 16,8% de l'alcool et au moins une autre drogue, 7,4% n'ont pas consommé d'alcool et 2,6% seulement une autre drogue.

Mais, malheureusement pour les chercheurs, aucune corrélation n'a pu être trouvé entre le taux d'alcoolémie, objectif ou subjectif, et le fait d'éprouver des expériences mystiques avec le Casque de Dieu. Par contre, les chercheurs ont trouvé un autre lien statistique. Les personnes se disant spirituelles ont eu plus l'impression de ressentir une expérience extraordinaire avec le casque. Attention, spirituel ne veut pas dire religieux. Car sur ce sujet, aucun lien n'a pu être trouvé.

Saouls, mais pas trop

Ces travaux sont intéressants, mais pas suffisants pour tirer des conclusions. Car plusieurs biais peuvent avoir entravé le bon déroulé de l'étude. Par exemple, les 193 cobayes n'étaient pas vraiment représentatifs de la population (ou alors, uniquement de celle des festivals de musique). Et l'expérience, à cause du festival, ne pouvait durer que 15 minutes, ce qui reste assez court.

Il est également possible qu'une partie des sujets ait raconté n'importe quoi, même si les auteurs en doutent, vu le détail des témoignages. Ils ont également remarqué que plusieurs cobayes ont précisé que l'expérience était similaire à celle d'expériences passées avec des drogues. "Nous pensons que le contexte les a incité à se souvenir ou même à 'revivre' ces expériences", estiment les auteurs.

Concernant l'alcool, les auteurs mettent en garde: il ne faudrait pas l'évacuer trop vite de l'équation. D'abord, car une seule étude ne suffit pas. Surtout, car mine de rien, le niveau d'alcool consommé moyen était assez bas, notent les auteurs. Plusieurs participants ont précisé ne pas avoir trop bu avant l'expérience de peur que le mélange entre l'ivresse et le Casque de Dieu ne soit dangereux.

Même si ce n'est qu'un simple casque, le fait est que les rares cobayes qui étaient vraiment saoul, lorsqu'ils ont eu les yeux bandés, ont été plus enclins à "éprouvr des vertiges, se sont endormi ou ont vomi".

Les auteurs suggèrent une autre étude possible pour vérifier l'impact de l'alcool sur le ressenti d'expériences mystiques: "utiliser un feu de camp avec un chaman qui donne soi-disant un hallucinogène, mais propose en réalité aux participants de l'alcool". Reste à savoir si le chaman sera déguisé avec un casque de skate.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.