Busy Philipps aux côtés de Michelle Williams pour l’anniversaire de la mort d’Heath Ledger

Busy Philipps et Michelle Williams sont de meilleures amies, et ce, depuis des années. Les deux actrices jouaient notamment ensemble dans la série télévisée Dawson.

Lundi, elles ont passé du temps ensemble. La journée marquait le dixième anniversaire de la mort d'Heath Ledger, l'ex de Williams et le père de sa fille Matilda, 12 ans. Il avait 28 ans lors de son décès.

Outre ses liens d'amitié avec Ledger et Williams, Philipps est aussi la marraine de Matilda.

«Je conduisais et je pensais à mon ami Heath, qui est mort il y a 10 ans. Et cette chanson a joué, Time to Pretend, et ça m'a fait penser à lui parce qu'elle est sortie après son décès, et ça m'a fait penser à lui, parce que je me suis dit qu'il aimerait cette chanson. À chaque fois que j'entends cette chanson, ça me fait quelque chose», a expliqué Philipps sur Instagram.

Elle explique aussi qu'elle se préparait à partir pour l'aéroport. Son actualité Instagram se termine sur la photo ci-haut, où on la voit en compagnie de Michelle Williams, qu'elle est allée rejoindre pour souligner le décès d'Heath Ledger. C'est ce qu'on appelle être une bonne amie!

