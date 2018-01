Super Bowl LII: Les Patriots affronteront les Eagles

Tom Brady a lancé une passe de touché de quatre verges à Danny Amendola alors qu'il restait 2:48 à écouler au quatrième quart, aidant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à venir de l'arrière pour vaincre les Jaguars de Jacksonville 24-20, dimanche, dans la finale d'Association Américaine.

Les Patriots affronteront les Eagles de Philadelphie, qui ont eux remporté aisément leur duel contre les Vikings du Minnesota.

Brady, qui était blessé à la main droite et qui portait un bandage, n'a montré aucun signe de douleur dans la rencontre. Alors que le match et leur saison étaient en jeu, les Patriots ont encore une fois trouvé le moyen de triompher.

Brady a complété 26 de ses 38 passes pour des gains aériens de 290 verges. Il a lancé deux passes de touché pour les Patriots, qui affronteront les Eagles de Philadelphie ou les Vikings du Minnesota lors du Super Bowl, qui se déroulera le 4 février au U.S. Bank Stadium, le domicile des Vikings.

«J'ai connu bien pire, a assuré Brady à la fin de la rencontre. Je ne le savais pas mercredi. C'était une blessure assez folle. Mercredi, jeudi et vendredi, j'ai eu un peu peur. Je me suis ensuite ressaisi et j'ai commencé à avoir confiance. Nous avons fait le nécessaire aujourd'hui pour gagner.»

Les Patriots participeront au 10e Super Bowl de leur histoire, un sommet dans la NFL. Il s'agira de leur troisième présence en quatre ans.

«C'est vraiment extraordinaire. De faire partie d'une équipe qui gagne ces matchs, c'est un grand accomplissement, a affirmé Brady. Je suis simplement fier de tous les membres de notre équipe. Nous avons réussi plusieurs gros jeux et la défensive a très bien joué quand il y avait un besoin.»

Amendola a capté les deux passes de touché de Brady et il a conclu la partie avec sept réceptions pour des gains de 84 verges. Son coéquipier Brandin Cooks a attrapé six ballons pour des gains de 100 verges.

Les Jaguars menaient 20-10 en début de quatrième quart, mais ils n'ont pas été capables de stopper les champions en titre. La formation de Jacksonville tentait de se tailler une place au Super Bowl pour la première fois de son histoire.

La deuxième meilleure défensive de la NFL n'a pas donné grand-chose à Brady et les Patriots pendant la majorité de l'affrontement, mais elle a perdu le secondeur Myles Jack et le plaqueur défensif Marcell Dareus lors de la séquence victorieuse des Patriots.

«Les joueurs sont en douleur, a mentionné l'entraîneur-chef des Jaguars Doug Marrone. Je suis convaincu qu'ils ont mal en dedans d'eux parce que moi j'ai mal.»

Le quart des Jaguars Blake Bortles a fait du bon travail et il a tenu tête au légendaire Brady. Il a réussi 23 de ses 36 passes et il a récolté 293 verges par la voie des airs. Bortles a lancé une passe de touché de quatre verges à Marcedes Lewis, au deuxième quart. Le porteur de ballon recrue Leonard Fournette a effectué 24 courses pour un total de 76 verges et un majeur.

«Les gars sont frustrés, a fait savoir Bortles. Ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions, contrairement à ce que les amateurs pensaient. Nous nous attendions à gagner cette partie.»

Les Jaguars tentaient le tout pour le tout en fin de rencontre, mais la passe de Bortles à Dede Westbrook a été repoussée par Stephon Gilmore. Les Patriots ont par la suite scellé la victoire en écoulant les quelques secondes restantes.

Laissé seul dans la zone des buts, Lewis a donné les devants 7-3 aux Jaguars en tout début de deuxième quart. Fournette a par la suite doublé l'avance des siens grâce à une course de quatre verges, à mi-chemin au deuxième quart.

Le vent a cependant tourné en faveur des Patriots par la suite, qui ont dû se débrouiller sans Rob Gronkowski. L'ailier rapproché a subi une blessure lorsqu'il s'est fait plaquer à la tête par Barry Church, qui a écopé d'une pénalité sur la séquence.

Les Eagles lessivent les Vikings

Nick Foles a lancé trois passes de touché et les Eagles de Philadelphie ont réalisé plusieurs gros jeux pour lessiver les Vikings du Minnesota 38-7, dimanche soir, lors de la finale d'Association Nationale.

Les Eagles auront maintenant rendez-vous avec Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à l'occasion du 52e Super Bowl, qui aura lieu le 4 février au U.S. Bank Stadium, le domicile des Vikings. Les deux équipes ont déjà croisé le fer au Super Bowl, en 2005, alors que Brady et sa bande l'avaient emporté 24-21.

«C'était électrique. Les partisans sont incroyables», s'est exclamé Lane Johnson.

«Nous allons prouver que nous méritons notre place», a ajouté Brandon Graham en parlant du Super Bowl.

Foles a récolté pas moins de 352 verges par la voie des airs, dans une performance qui a fait oublier aux Eagles et à leurs partisans que le quart Carson Wentz est blessé pour le reste de la saison. Il a réussi 26 de ses 33 passes.

«Je crois que nous devons simplement poursuivre sur notre bonne séquence, a mentionné Foles. Nous croyons tous les uns en les autres. Je suis choyé d'avoir des coéquipiers aussi extraordinaires et des entraîneurs exceptionnels. Tous ceux qui sont ici contribuent à faire des Eagles une organisation de première classe.»

Le meilleur match de Foles a certainement été contre les Vikings et leur défensive qui se sont faits maltraitrer de toutes les façons possibles.

«Je suis tellement content pour Nick et notre ligne offensive, a admis l'entraîneur des Eagles Doug Pederson. Pour Nick, avec tout ce qui lui est arrivé il s'est battu, il est demeuré dans la course et nous avons tous cru en lui.»

Un joueur qui a certainement aidé Foles, c'est Patrick Robinson. Le demi de coin a ouvert les écluses pour les Eagles alors qu'il a réussi une interception avant de retourner le ballon pour un touché de façon spectaculaire sur une distance de 50 verges. Foles et son attaque ont ensuite découpé en morceaux la meilleure défensive de la NFL, notamment grâce à de longues passes de touché à Alshon Jeffery et Torrey Smith.

«Je suis tellement fier de nos joueurs, a déclaré le propriétaire de l'équipe Jeffrey Lurie. La résilience qu'affichent ces gars-là ne peut être égalée.»

LeGarrette Blount a ajouté un majeur sur une course de 11 verges et l'issue de cette rencontre semblait déjà décidée après une demie, alors que les Eagles menaient 24-7.

Le quart des Vikings Case Keenum a complété 28 de ses 48 passes pour des gains aériens de 271 verges. Il a lancé une passe de touché de 25 verges à Kyle Rudolph lors de la première série offensive de la partie, mais il a également été victime de deux interceptions.

«Je donne le crédit aux Eagles, ils nous ont bien eus ce soir et nous n'avons pas assez bien fait», a admis l'entraîneur des Vikings, Mike Zimmer.

«Je demeure très fier de mon équipe et de la façon dont nous avons joué tout au long de la saison. Je suis aussi satisfait de la façon dont mes hommes gèrent leur travail et de la façon dont ils ont compétitionné. Ce soir, nous n'avons simplement pas fait le travail.»