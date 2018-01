À la suite de son choix douteux de chandail de hockey dimanche, on apprend par la LNH que P.K. Subban sera de passage à l'émission The Daily Show with Trevor Noah le 24 janvier prochain, sur les ondes de Comedy Central.

"January 24, 2018...." PK Subban will be a guest on 'The Daily Show' with Trevor Noah. Watch it in Canada on Comedy Network at 11pm et/8pm pt. https://t.co/FdKMMIUIXl#TSNHockeypic.twitter.com/LX9BS1tFWf