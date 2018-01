On a appelé la Maison-Blanche et son répondeur résume le débat sur le «shutdown» vu par Trump

Le "shutdown", qui paralyse les Etats-Unis depuis le 20 janvier dernier, a quelques conséquences inattendues. Le répondeur de la Maison-Blanche a été en effet actualisé, et démontre bien la querelle qui oppose démocrates et républicains sur ce débat.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de l'article, si vous cherchez à joindre la Maison-Blanche, cela vous sera difficile: "Malheureusement, nous ne pouvons répondre à vos appels aujourd'hui, car les démocrates du Congrès empêchent le financement du gouvernement, dont le financement de nos troupes et autres priorités de sécurité nationale", est-il entre autres expliqué.

Cependant, vous pouvez toujours "laisser votre commentaire", via le formulaire de contact disponible sur le site officiel de la Maison-Blanche.

Ce lundi 22 janvier, des centaines de milliers d'employés sont restés à la maison, démocrates et républicains s'étant montrés incapables durant le week-end d'adopter un compromis budgétaire permettant de financer l'Etat fédéral.

La question de l'immigration divise les deux camps

La question centrale reste, en outre, celle de l'immigration. Les démocrates, minoritaires dans les deux chambres mais indispensables à la majorité républicaine pour adopter un budget même temporaire, veulent des engagements sur le sort de centaines de milliers de clandestins arrivés jeunes aux Etats-Unis, les "Dreamers".

Les calculs politiques ne sont pas absents des postures en apparence inflexibles des deux partis, chacun espérant tirer avantage de la situation lors des élections législatives de mi-mandat, en novembre, en rejetant la faute du blocage sur l'autre.

Un compromis évoqué par les républicains consisterait à voter un budget temporaire jusqu'au 8 février en s'engageant à aborder la question de l'immigration dans les plus brefs délais.

Donald Trump a tweeté ce lundi matin, accusant l'"extrême gauche" du parti démocrate, qui selon lui "préfère renoncer aux services et à la sécurité des citoyens au profit des services et de la sécurité aux non-citoyens", comme il est également stipulé sur le répondeur officiel de la Maison-Blanche (voir vidéo).

The Democrats are turning down services and security for citizens in favor of services and security for non-citizens. Not good!