Les soeurs Kardashian tiennent la vedette dans la nouvelle campagne de Calvin Klein, dont le concept est la famille. La campagne mettant en vedette les célèbres soeurs suit celles de Solange Knowles et des artistes qu'elle représente, d'A$AP Mob et des enfants de Cindy Crawford.

Comme dans les publicités précédentes, les Kardashian se sont fait tirer le portrait par le photographe Willy Vanderperre. Les cinq soeurs sont vêtues de sous-vêtements ou de denim, parfois même les deux en même temps.

OUR FAMILY. #MYCALVINS. Close like no other. @KimKardashian, @KylieJenner, @KendallJenner, @khloekardashian and @kourtneykardash shot by Willy Vanderperre. Discover more at https://t.co/5QDDnKfYnW and show us your family using #MYCALVINS. pic.twitter.com/4wDXbKKuhu