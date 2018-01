Les employés d'Amazon ont beau l'avoir essayé, mais la population est-elle prête pour une magasin sans caisse ?

Plus d'un an après avoir présenté ce nouveau modèle de consommation, Amazon ouvrira lundi sa boutique Amazon Go dans le centre-ville de Seattle.

Située au rez-de-chaussée du siège social de l'entreprise à Seattle, la boutique permet aux clients disposant d'un compte Amazon de payer un article à l'aide de l'application Amazon Go et s'en aller sans avoir à passer par les caisses.

En combinant des algorithmes d'apprentissage, des capteurs et la vision artificielle, l'entreprise peut savoir ce que les clients ont acheté et l'inscrire à leur compte Amazon. Si quelqu'un replace l'article à sa place, ils ne sont pas facturés.

La boutique a des employés. Ils sont là pour préparer des plats, s'occuper des étagères et aider les clients. Elle offrira des petits déjeuners, des dîners, des soupers et des collations prêts à manger. On pourra s'y procurer des denrées alimentaires comme du lait, du pain, du fromage et du chocolat. On vendra aussi des repas pour enfants.

La superficie de la boutique s'étendra sur 167 mètres carrés. L'entreprise compte ouvrir d'autres magasins physiques. Elle avait démontré ses intentions de prendre une part du marché en achetant l'an dernier la chaîne d'épiceries Whole Foods et ses 470 boutiques.

Amazon a aussi ouvert une dizaine de librairies Amazon Books où sont aussi vendus des jouets, des petits cadeaux et des appareils électroniques.

L'entreprise avait annoncé l'ouverture du Amazon Go en décembre 2016, qu'elle envisageait alors pour le début de l'année 2017. Le projet a été retardé en raison de certaines défaillances techniques et pour permettre aux employés de mettre l'équipement à l'essai.

