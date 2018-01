Gabriel Nadeau-Dubois déplore un geste haineux à son intention

C'est sur sa page Facebook que Gabriel Nadeau-Dubois a déploré l'installation d'une banderole sur la rue Ontario. C'est un membre de Québec Solidaire qui a signalé le geste haineux, qui ne viserait pas que Nadeau-Dubois, selon le principal intéressé. Selon lui, l'affiche serait l'oeuvre du groupe Atalante.

Le jeune politicien n'a pas mâché ses mots à l'endroit des gens ayant posé cette banderole.

«Le proverbe dit qu'on n'est jamais trahi que par les siens. Je n'ai donc jamais pu vous trahir, puisque vous et moi ne partageons rien. Vos minables tentatives d'intimidation ne font peur à personne. Soyez certains qu'où que vous soyez au Québec, quoi que vous fassiez, vous trouverez toujours Québec solidaire, Manon et moi sur votre chemin. Vous ne passerez pas. Vous ne réussirez pas. Le peuple québécois est plus grand que vous et vos petites idées racistes. (...) La morale de l'histoire? Vos discours nauséabonds n'ont aucun avenir», a-t-il écrit.

Les banderoles ont été enlevées dès 8 heures dimanche matin.