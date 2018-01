Chrissy Teigen a révélé son ventre rebondi via une image sur sa page Instagram. On y voit la mannequin vêtue d'une robe de chambre rose à fleurs, ouverte sur son ventre. Même avec ce look relaxe, la maman est très tendance! Teigen a publié la photo samedi soir alors qu'elle passe une fin de semaine entre filles à Quaker Hill, dans l'état de New York.

Pendant que Teigen profite de sa fin de semaine entre filles, son mari John Legend et leur fille Luna sont au Festival du film de Sundance.