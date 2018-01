Voici ce que le Salon de l’amour et de la séduction nous prédit en 2018

Du 19 au 21 janvier, la Place Bonaventure prend des airs coquins pour accueillir le Salon de l'amour et de la séduction de Montréal.

Cet événement annuel a pour objectif de vous aider à pimenter votre quotidien à deux, à stimuler la romance et à décloisonner tout ce qui est tabou. Pour savoir de quoi sera fait 2018, regardez la vidéo ci-dessus!

Au programme également: de nombreux jouets et accessoires érotiques, mais également des vêtements, chandelles, voyages et croisières.

Sans oublier les spectacles, du burlesque à la danse poteau, en passant par une version sexy inspirée du Cirque du Soleil. Une présence qui se fera sans aucun doute remarquer est celle de l'artiste de performance érotique Brent Ray Fraser, peintre nu provocateur, qui peint des portraits avec... son pénis.

Il est également possible d'assister à des séminaires présentés entre autres par l'experte en sexualité et relations, la sexologue et Docteure Jessica O'Reilly (Sex with Dr Jess) et la psychologue, auteure et thérapeute Dr Laurie Betito. Parmi les sujets abordés : désir sexuel chez la femme, l'amour et la sexualité dans les relations à long terme, et des trucs et astuces pour le rendre, ou la rendre folle de plaisir !

Pour voir les photos de cette édition ci-dessous: