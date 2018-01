Ed Sheeran est fiancé!

Ed Sheeran a demandé sa copine Cherry Seaborn en mariage, et elle a dit oui! C'est dans une publication Instagram que le chanteur a annoncé la bonne nouvelle. «Je me suis procuré une fiancée un peu avant la nouvelle année. Nous sommes très heureux et en amour, et nos chats sont super contents aussi xx», a-t-il écrit. Sheeran aurait donc fait la grande demande il y a environ deux semaines, mais ce n'est que samedi que le chanteur l'a annoncé au monde entier.

Ed Sheeran, 26 ans, et Cherry Seaborn, 25 ans, sortent ensemble depuis presque trois ans. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 11 ans et sont allés au secondaire ensemble. Depuis peu, le couple habite ensemble. Les tourtereaux auraient commencé leur relation pendant l'été 2015 après qu'Ed Sheeran eut invité Seaborn à l'énorme fête du 4 juillet de Taylor Swift ayant lieu à sa maison du Rhode Island, selon People.

Seaborn travaille pour Deloitte à Londres en tant que une consultante en gestion de risques.

