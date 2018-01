Les publicités du Super Bowl sont toujours très attendues - plus que le match en tant que tel pour certains - et les entreprises commencent de plus en plus à les révéler avant même qu'elles ne soient diffusées durant le plus gros évènement sportif au monde.

C'est le cas de Budweiser qui présentera une publicité destinée directement à son public canadien, en français et en anglais. Cette dernière lance sa nouvelle lumière de but ainsi que son verre synchronisé sous le thème de l'or. Et quand on parle de sport au Canada, on pense instinctivement au hockey... et à Wayne Gretzky.

Il y d'abord la pub version 30 secondes:

Puis, La Merveille est au coeur de la pub version longue, d'une minute.

«Nous sommes très heureux de nous associer à M. Gretzky parce qu'il représente les grands buts et une sommité auprès des fans de hockey», a expliqué Jean Gagnon, vice-président des Affaires corporatives chez Labatt, en entrevue au HuffPost Québec.

Dans la publicité, on peut voir la nouvelle lumière toute dorée, dont 2000 exemplaires seront disponibles, et Wayne Gretzky en train de regarder un match de hockey chez lui. Dans la scène suivante, on voit des gens regarder un match à différents endroits, dans un bar et dans un salon, en chantant une reprise de la chanson «This Little Light of Mine». Ils célèbrent tous ensuite un but de leur équipe favorite.

«Chaque but permet d'atteindre la gloire et la victoire. Ramener l'or constitue pour nous quelque chose à célébrer, peu importe l'occasion, a mentionné M. Gagnon. Pour la cinquième année de la lumière de but, on voulait pousser le concept plus loin.»

Avec cette thématique dorée en cette année olympique, le but doré (golden goal) de Sidney Crosby aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 nous vient tout de suite en tête.

Tant la lumière que les verres, que ce soit ceux de la nouvelle édition ou ceux des cinq dernières années, pourront d'ailleurs être synchronisés avec les buts de votre équipe favorite - même si ce n'est pas le Canada - durant la compétition de hockey aux Jeux olympiques de Pyeongchang en février prochain, a indiqué M. Gagnon.

La lumière dorée, qui vient avec un certificat d'authenticité puisqu'elle est signée par Gretzky, se vend sur le site de Budweiser au coût de 399,99$. Le verre synchronisé doré est disponible au prix de 29,99$. Une nouvelle vague de verres sera disponible au Québec dans les caisses de bières vers la fin février ou au début du mois de mars.

En plus de la publicité de 30 secondes qui sera diffusée durant le Super Bowl LII, une seconde vidéo hommage d'une minute sera partagée sur Internet. Dans la version longue, le légendaire Paul Henderson, qui a marqué le but vainqueur lors de la Série du siècle, les anciennes joueuses d'Équipe Canada Tessa Bonhomme et Geraldine Heaney ainsi que le membre du Temple de la renommée du hockey Dale Hawerchuk se joignent à Wayne Gretzky.

Budweiser et Labatt ont de nouveau collaboré avec l'agence Anomaly pour cette nouvelle campagne intitulée «À nous la gloire».