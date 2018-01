La chroniqueuse Rosalie Bonenfant se confie sur sa tentative de suicide

Ce matin, sur les ondes de Rouge, la chroniqueuse Rosalie Bonenfant a raconté la funeste période qui a mené à sa tentative de suicide en 2015 : «Dans quelques semaines, ça fera trois ans que j'ai vécu l'expérience la plus éprouvante de ma courte vie. Trois ans depuis que mon chum a eu à subir l'image de sa blonde qui franchit une ligne qu'on ne devrait jamais franchir. Trois ans depuis que mes parents ont été appelés pour assister à la scène de leur fille qui tenait un rôle qui ne lui allait pas du tout.»

Celle qu'on connaît pour son sourire contagieux raconte, avec émotion, les épisodes d'automutilation qu'elle a dû traverser à l'époque : «Sans entrer dans les détails, en 2015 j'ai traversé une période qui ressemblait à un grand labyrinthe. J'étais perdue, j'avais peur et je commençais à penser qu'il n'y avait pas d'issue. Je me souviens qu'à ce moment-là, un psychologue m'a dit que j'avais toutes les réponses enfouies en moi. Alors, pour les trouver, j'ai commencé à me couper de petites fenêtres sur le corps, pour voir mieux à l'intérieur. Évidemment, ce que j'y ai vu m'a beaucoup plus mêlée qu'autre chose.»

J'avais 18 ans. J'étais censée être dans la fleur de l'âge, mais je ressemblais à un pétale qui avait pris au vent pour aboutir dans du barbelé. Rosalie Bonenfant

«À force de me déchirer de plus en plus, j'ai fini par vouloir m'engourdir le bobo pour de bon. Un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion quand il était petit, j'ai pensé que si je les prenais toutes d'un coup, peut-être que je n'aurais plus jamais besoin de Tylenols de ma vie», poursuit-elle.

«Tout le monde a son lot d'épreuves qui les grugent. Je pense que c'est parce que notre but sur Terre, c'est de remplir nos trous. Naître passoire et mourir casserole. Un excellent truc pour remplir ses trous, c'est d'en jaser», philosophe-t-elle.

Êtes-vous dans une situation de crise? Besoin d'aide? Si vous êtes au Canada, trouvez des références web et des lignes téléphoniques ouvertes 24h par jour dans votre province en cliquant sur ce lien.

