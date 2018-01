Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

DON'T WORRY, HE WON'T GET FAR ON FOOT

Date de sortie : 11 mai 2018

Réalisation : Gus Van Sant

Distribution : Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara

LOVE, SIMON

Date de sortie : 16 mars 2018

Réalisation : Greg Berlanti

Distribution : Katherine Langford, Nick Robinson, Jennifer Garner

SUPER TROOPERS 2

Date de sortie : 20 avril 2018

Réalisation : Jay Chandrasekhar

Distribution : Emmanuelle Chriqui, Rob Lowe, Lynda Carter

TOMB RAIDER

Date de sortie : 16 mars 2018

Réalisation : Roar Uthaug

Distribution : Alicia Vikander, Hannah John-Kamen, Walton Goggins

À voir également :