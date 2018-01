Nhậu, le nouveau bar à cocktails «clandestin» dans le Vieux

S'évader à Hanoï le temps de quelques cocktails en plein Vieux-Montréal, c'est ce que propose le bar à cocktails Nhậu, le nouveau projet des propriétaires des restaurants vietnamiens HÀ.

Au sous-sol de la succursale de la rue William, on franchit des portes dorées pour y découvrir une ambiance feutrée dans un petit espace illuminé par quelques dizaines de lanternes et lampes. On s'installe à l'une des 50 places assises au bar, sur les banquettes ou sofas avec l'un des cocktails exotiques créés par Tao Zrafi et Maxime Daraize. Un petit creux? On peut commander à peu près tout ce qu'on veut du menu du HÀ jusqu'à 23h.

À la carte des cocktails, on est attiré par le Five Alive (soju, argousier, togarashi, mandarine, kalamansi, bergamote), le Meteoro (rhum sec, Lapsang souchong, figue, lime), ou encore le Thung Gao (saké, campari, poivre de Sichuan, fraises d'été, orange sanguine, fleurs sauvages du Québec).

L'ambiance musicale est assurée tous les soirs par des DJ. Belle adresse pour le 5 à 7 (infini)!

Voyez toutes les photos de la soirée de lancement officiel :

