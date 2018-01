NOUVELLES

Les Russes s'immergent dans des lacs glacés pour l’Épiphanie orthodoxe

Les Russes célébraient jeudi soir la théophanie, l'équivalent orthodoxe de l'épiphanie dans l'église catholique. A Moscou, le patriarche Cyrille 1er a célébré la messe et procédé à la bénédiction de l’eau, en mémoire du baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain. D'après la tradition, à la sortie de l'église les Russes se baignent dans les rivières, lacs et étangs, souvent gelés en plein mois de janvier. En Iakoutie, au nord-est de la Sibérie il faisait -40°C. Les autorités russes ont installé des tentes sur la neige et déployé des équipes pour surveiller le rituel. «Je recommande à chacun de ne pas passer plus de trois minutes dans l'eau, le mieux est de tout faire en quelques secondes pour éviter l'hypothermie. Aussi, il est recommandé d'emmener des vêtements chauds, des serviettes, du thé et autres boissons chaudes», rappelle Evgeniy Roshin, du ministère russe des situations d'urgence. Certains le font simplement pour l'exploit, d’autres par croyance. En s'immergeant trois fois au nom de la sainte trinité, les fidèles se lavent symboliquement des pêchés commis l'année passée. Les Russes sont chaque année plus nombreux à participer au rituel, critiqué par les prêtres les plus rigoristes. Torse nu, le président du pays Vladimir Poutine a effectué son bain dans le lac Seliger, au nord de Moscou, entouré d'hommes d'église.