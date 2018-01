Le Canada offre 12,2 millions $ pour aider le Yémen

Le gouvernement canadien fournira 12,1 millions $ de plus pour aider le peuple du Yémen à traverser ce que l'ONU présente comme étant la pire crise humanitaire de la planète.

Une coalition saoudienne appuyée par les États-Unis tente depuis 2015 de déloger les rebelles alliés à l'Iran qui sévissent au Yémen.

Les Nations unies affirment que le conflit a coûté la vie à plus de 10 000 civils, chassé plus de deux millions de personnes de chez elles et acculé des millions d'autres victimes à la famine.

Le bureau de la ministre du Développement international Marie-Claude Bibeau explique que les nouveaux fonds seront distribués à différentes agences onusiennes et à la Croix-Rouge pour sauver des vies, soulager la souffrance et répondre aux besoins particuliers des femmes et des filles.

La contribution annoncée vendredi gonfle à 65 millions $ l'aide versée par le Canada au Yémen depuis mars 2017.

La majeure partie de l'aide canadienne, soit 6,5 millions $, est destinée au Programme alimentaire mondial, qui fournira une aide alimentaire d'urgence aux enfants de moins de cinq ans et aux femmes enceintes ou qui allaitent.