Se préparer pour une entrevue n'est jamais facile. Il y a plusieurs choses à considérer : serai-je en moyen de répondre à toutes les questions? Vais-je dire trop de fois "comme" ou "genre"? Comment puis-je montrer ma personnalité et prouver que je suis le meilleur candidat pour le poste? Que vais-je mettre? Et surtout que dois-je éviter de porter?

Selon divers employeurs, il y a quelques items que vous devriez laisser dans votre garde-robe lorsque vous passez un entretien d'embauche.

Les NON absolus!

La pire chose à enfiler ne vous surprendra pas : les gougounes. Le directeur en acquisition de talent chez Penske Media Corporation (qui possède entre autres Variety), Any Limpus, a déclaré à nos collègues du HuffPost États-Unis. "Ça arrive qu'on en voie et c'est la chose la plus folle. Je ne comprends pas."

Sarah Tam, responsable de la mode et des achats chez Rent The Runway, acquiesce en disant que les gougounes sont "dans toutes les circonstances à proscrire. Portez des chaussures d'adulte, dit-elle. C'est important."

Les hommes devraient tout simplement oublier les chaussures qui montrent leurs orteils. Les femmes, elles, peuvent le faire à condition d'être dans le bon climat, font valoir d'autres recruteurs.

Les sandales de plage en général devraient rester... à la plage!

Et il est aussi déconseillé de revêtir du linge d'entraînement ou de yoga, ainsi que tout ce qui semble usé ou qui a des trous dedans. Alors, oubliez les chandails à trous façon Yeezy, même s'ils sont tendance.

Les bretelles de brassière apparentes peuvent aussi vous nuire, selon la directrice éditoriale de Coveteur, Laurel Pantin.

Pensez à votre parfum

"Une autre chose à laquelle les gens doivent penser que leur habillement, leur présence physique, déclare M. Limpus. Ce que je veux dire par là, pensez à ce que vous sentez. Il y a des gens qui portent trop de parfum, et ceux qui arrivent chez nous et viennent de manger et sentent le restaurant."

L'eau de Cologne si trop fort ou asperger en grande quantité peut être très distrayant pour le recruteur en entrevue, Tiffanie Lai, responsable des ressources humaines chez Native Shoes à Vancouver, recommande d'être très raisonnable en matière de parfum, et peut-être de mettre un jet de moins lorsque vous vous rendez à un entretien.

"Vous ne savez jamais quelles sont les sensibilités des gens, surtout quand il s'agit d'allergies", dit-elle.

Accommodez-vous à l'endroit où vous postulez

Vous n'avez qu'une seule chance de faire bonne impression, alors vous voulez que ça compte. Ça signifie que lorsque vous parcourez votre garde-robe (ou les étalages en magasins) à la recherche de quelque chose qui impressionnera, vous devez être conscient de la position pour laquelle vous postulez. Vous devez également garder à l'esprit le milieu de travail du poste convoité, comme les codes vestimentaires sont différents d'un endroit à l'autre.

"Si j'interviewe quelqu'un pour un poste créatif et qu'il est assis devant moi avec un costume, je me dis qu'il ne nous connait pas vraiment, affirme M. Limpus. On veut quelqu'un d'un peu plus à la mode et créatif dans son style personnel. Si je m'occupe de l'entrevue pour un poste de comptable, je m'attends à ce que la personne porte un costume."

Une bonne façon de déterminer l'ambiance d'un lieu de travail donné est de puiser des informations dans votre réseau - contactez le responsable du recrutement ou une personne qui y travaille - pour voir quel genre d'informations vous pouvez obtenir.

Une autre bon moyen de vérifier, et plus particulièrement pour les emplois qui mettent l'emphase sur leur image de marque sur les réseaux sociaux, est de vérifier leur page Instagram. Il y a de bonnes chances de trouver des photos du bureau ou des employés, ce qui peut vous donner une idée du code vestimentaire.

Soyez confiants

Si vous cherchez des options sécuritaires à tout coup, Sarah Tam suggère de porter un veston, qui se décline de nos jours dans une grande variété de formes, une chemise blanche bien repassée ou une robe chic.

"Une chemise boutonnée intéressante est toujours un bon choix, fait valoir Laurel Pantin. Vous voulez présenter la version la plus raffinée de vous-même."

"Indépendamment de l'industrie, il est important de ne pas avoir une apparence négligée. Vous voulez une tenue qui vous aidera à briller, pas qui brillera plus que vous, affirme Mme Tam. Par-dessus tout, vous devriez vous sentir vous-mêmes. Pensez à la façon dont vous aimeriez qu'on vous perçoive. Il est important de penser à ce qui vous met en confiance."

Vos compétences et votre expérience devraient être votre argument de vente principal. Mais porter une tenue qui reflète le rôle que vous intéresse et dans laquelle vous êtes en confiance et confortable ne peut pas faire de tort.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été adapté de l'anglais.

