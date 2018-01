Une femme réussit à surprendre son époux avec une blague des années après sa mort

Bien qu'elle soit décédée en 2013 à la suite d'une longue lutte contre le cancer, Phedre Fitton n'avait pas dit son dernier mot.

Peu de temps avant son décès, la Sud-Africaine de 69 ans avait formellement demandé à son mari, Nigel Fitton, de continuer à arroser les plantes de leur salle de bain après sa mort.

Celui-ci a rempli sa promesse jusqu'à son départ en maison de retraite, survenu tout récemment. Une fois déménagé, on lui a appris que les plantes dont il s'occupait avec tant d'attention depuis toutes ces années étaient en fait... en plastique.

C'est la fille du couple, Antonia Nicol, une pompière qui vit maintenant à Londres, qui a relayé sur Twitter la dernière blague de sa mère.

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He's been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT