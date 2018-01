Il nous vient tout droit de Lanaudière, se spécialise dans les mini-burgers, les tartares et les poutines, et a beaucoup de charme. Le centre-ville de Montréal a accueilli le nouveau restaurant Taboo Cuisine rebelle lors d'un 5 à 7 bien arrosé ce mercredi.

Dans ce deuxième établissement de l'entreprise familiale - gérée par trois frères et soeurs et leur papa cumulant plus de 40 ans d'expérience en restauration - on propose de manger et faire la fête sans prétention.

Leur force : l'immense offre de mini-burgers. Il y a pas moins de 45 recettes différentes. Au bison, aux crevettes, au filet mignon, à la chair de côtes levées...

Les amateurs de tartares ne sont pas en reste puisque le Taboo propose 180 combinaisons de viande ou poisson crus. Vous craquerez sinon pour les 17 poutines, dont celle au homard et patate douce, ou celle au foie gras. Ceux qui sont plus verdure opteront pour les salades-repas. Le tout avec un verre à la main, bien sûr.

En attendant d'aller y faire un tour, voyez toutes les photos de la soirée de lancement :