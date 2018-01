Lily-Rose Depp vous rappellera sa mère dans ce shooting intime

Dans l'intimité de Lily-Rose Depp. Sur son compte Instagram, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp s'est livrée ce mercredi 17 janvier dans une série de photos dans laquelle elle laisse transparaître ses émotions. Habituée à se donner des airs de "bad girl", la jeune mannequin a voulu cette fois-ci se dévoiler sous un autre jour.

La série de photo a été réalisée par Luke Gilford, un ami photographe de la jeune mannequin. Dans un long texte posté en légende des portraits de Lily-Rose Depp, Gilford explique le procédé qu'ont suivi les deux acolytes pour arriver au résultat final: "Je réfléchissais au concept de l'intimité. C'est un élément important de mon travail et un sentiment que j'ai souvent tenté de partager dans mes films et mes photographies. Je pense que l'intimité se développe de la même manière qu'une relation -à travers la vérité et le respect mutuel, et intemporel."

Durant les quelques jours de shooting, le photographe a voulu impliquer à 100% Lily-Rose Depp dans son projet: "Nous avons partagé nos références au fil des semaines, beaucoup d'entre elles concernent sa mère -évidemment un processus très personnel pour Lily. Nous sommes allés acheter une perruque inspirée d'un shooting photo qu'avait fait sa mère il y a des décennies, et nous avons passé quelques jours à traîner dehors et à prendre des photos ensemble à la maison."

Un processus qui a donné naissance à un triptyque de l'actrice fumant sa cigarette, comme l'a déjà fait sa mère dans de précédents shootings.

Et dans cette série de portraits, la fille de Vanessa Paradis s'est laissée submerger par l'émotion, offrant au photographe un moment d'une rare intimité. "Les photos d'elle pleurant dans le lit me bouleversent particulièrement parce qu'elles sont honnêtes", déclare Luke Gliford dans la légende de sa publication.

En moins de 24 heures, la série de portraits postée sur le compte Instagram de Lily-Rose Depp avait recueilli plus de 500.000 mentions j'aime. La principale intéressée, peut-être marquée par l'émotion qu'elle a éprouvée lors des jours de shooting, est restée silencieuse et n'a pas commenté ce travail.