Le message d'anniversaire de Barack Obama à Michelle vous rendra jaloux

Barack Obama a fait fondre des coeurs mercredi avec un message d'anniversaire trop mignon adressé à Michelle Obama.

L'ancien président a souligné le cinquante-quatrième anniversaire de sa femme avec une publication sur Instagram, dans lequel il l'appelait sa «meilleure amie»:

« Tu n'es pas seulement ma femme et la mère de mes enfants, tu es ma meilleure amie. J'aime ta force, ta grâce et ta détermination. Et je t'aime plus chaque jour. Bon anniversaire. »

Michelle a remercié son mari sur les réseaux sociaux d'avoir envoyé de «belles fleurs» pour l'occasion. Elle a également remercié «les nombreuses personnes de tout le pays» qui lui avaient souhaité un joyeux anniversaire:

« Merci @BarackObama pour les belles fleurs qui m'attendaient au bureau ce matin. Tu es mon meilleur ami, le plus grand fan, et obtenir des notes et des fleurs de toi ne vieillira jamais. Et aux nombreuses personnes de partout au pays qui ont envoyé des cartes et publié sur les réseaux sociaux, vous n'avez aucune idée à quel point nous aimons vous entendre. Je sais que les anniversaires peuvent parfois être amers (54!), mais vos messages d'espoir, de générosité et de chaleur m'ont toujours rappelé à quel point nous sommes chanceux et bénis. »

En octobre, Obama a surpris Michelle avec un message vidéo pour marquer leur 25e anniversaire de mariage - alors qu'elle était sur la scène de la Pennsylvania Conference for Women à Philadelphie.

Le dernier échange entre la paire a été bien reçu sur Twitter:

barack and michelle referring to each other as best friends really warms my heart and i want to cry — Birdo Thot (@bbuckybbarnes) January 17, 2018

« Barack et Michelle se qualifiant de meilleurs amis réchauffent vraiment mon coeur et je veux pleurer »

Honestly just want that Barack and Michelle kinda love — @nattydaddy was taken (@TheLordNatty) January 17, 2018

« Honnêtement, je veux juste un amour comme celui de Barack et Michelle »

Find you a man that looks at you the way Barack looks at Michelle — Μιrαnδα (@mir_duh22) January 17, 2018

« Trouvez-vous un homme qui vous regarde comme Barack regarde Michelle »

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.