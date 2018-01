Le mauvais temps sème le chaos à travers l'Europe

Une violente tempête qui frappe les Pays-Bas et d'autres secteurs de l'Europe a fait au moins six morts, en plus de paralyser les transports en plusieurs endroits.

La police néerlandaise rapporte la mort de deux hommes de 62 ans tués par des branches d'arbres lors d'incidents différents. Un homme de 66 ans a également fait une chute de plusieurs mètres qui lui a coûté la vie, mais les autorités tentent de déterminer si son décès est attribuable au mauvais temps.

En Belgique, une automobiliste a perdu la vie au sud de Bruxelles quand sa voiture a été écrasée par un arbre.

Deux hommes ont été tués par des arbres en Allemagne: un homme de 59 ans, à Emmerich, près de la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas, et un pompier à Bad Salzungen, en Thuringe. Un individu a aussi perdu la vie à Lippstadt, dans l'ouest de l'Allemagne, quand il a perdu le contrôle de son camion en raison du vent.

L'aéroport Schiphol, à Amsterdam, a suspendu tous les vols pendant une heure, jeudi, et le transporteur ferroviaire national a immobilisé ses trains. Les vols ont repris à Schiphol vers midi, heure locale; le transporteur aérien national KLM avait à lui seul annulé quelque 200 vols avant même l'arrivée de la tempête.

Le vent a renversé des camions et déraciné des arbres, semant le chaos sur les routes du pays et empêchant les responsables d'intervenir efficacement. Les dirigeants municipaux d'Amsterdam ont interrompu le service de tramway et fermé le jardin zoologique. Le train rapide Thalys qui relie Paris et Amsterdam a souffert de longs retards.

Les météorologues néerlandais ont enregistré des rafales de 140 kilomètres/heure au-dessus de la ville portuaire de Hook, dans le sud du pays. Une barrière anti-tempête a été fermée à 75 kilomètres à l'est d'Amsterdam en raison du niveau de la mer.

Le transporteur ferroviaire national a fait état de plusieurs accidents avant de finalement suspendre le service, évoquant notamment une collision entre un train et un trampoline.

Le porte de Gand, en Belgique voisine, a été fermé en raison de la puissance des vents et le service de tramway a été interrompu dans certains quartiers de Bruxelles.

Le transporteur ferroviaire allemand a suspendu le service dans l'État le plus populeux du pays, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi qu'en Basse-Saxe, dans le nord-ouest, quand la tempête est arrivée en Allemagne. Quelque 100 000 personnes étaient privées de courant. Plusieurs écoles du pays ont fermé leurs portes pour la journée. Dix-huit vols ont été annulés a l'aéroport de Düsseldorf, mais celui de Cologne-Bonn a été contraint de suspendre ses activités.

De nombreuses personnes ont été blessées lors d'accidents causés par la météo.

Des milliers de maisons étaient privées d'électricité au Royaume-Uni. Le service ferroviaire a aussi été paralysé quand le vent a endommagé les câbles électriques qui alimentent les trains et jeté des arbres sur les voies.

Les responsables écossais ont conseillé aux automobilistes de rester chez eux en raison du vent, de la neige abondante et des routes glacées.

À Reading, à 75 kilomètres à l'ouest de Londres, un loup a profité d'une clôture renversée par le vent pour s'échapper du refuge UK Wolf Conservation Trust. L'animal a été repris après quelques heures de liberté.

En Roumanie, des tempêtes de neige et des vents violents ont provoqué des pannes d'électricité. Plusieurs routes et ports ont été fermés. La ministre de l'Intérieur Carmen Dan rapporte que 32 000 personnes sont privées d'électricité dans 13 comtés.