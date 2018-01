Kris Jenner a eu une chirurgie... du lobe d'oreille

La famille Jenner-Kardashian passe sûrement plus de temps chez le chirurgien qu'à la maison. Après avoir multiplié les interventions, la chef du clan, Kris Jenner, vient de subir des retouches à ses lobes d'oreilles.

La femme de 62 ans trouvait que son oreille s'était trop allongée en vieillissant. La faute de la gravité? En partie, mais son chirurgien lui a également expliqué que les oreilles de l'humain grossissaient toute notre vie, justifiant que Kris trouve son lobe plus gros.

Et comme elle considérait avoir les "plus gros lobes d'oreilles de l'univers" et "ne pas pouvoir s'offrir des diamants plus gros", elle les a fait couper, comme on a pu le voir dans un récent épisode de la téléréalité Keep Up With The Kardashian.

La procédure d'une durée d'une heure consiste à couper un bout de peau dans le milieu du lobe et recoudre les deux bouts, laissant une petite cicatrice.

