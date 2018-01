NOUVELLES

Bienvenue dans le village le plus froid sur terre

Bienvenue en Russie, à Oymyakon, le village le plus froid sur terre. Cette semaine, le thermomètre est descendu à -62 degrés. Ce village en Sibérie a la réputation d'être l'endroit habité où l'on se gèle le plus, et ses 500 habitants ont des habitudes particulières. On laisse les voitures moteur allumé, tout le temps, pour ne pas vider les batteries. On se nourrit de viande, inutile d'imaginer faire pousser ici le moindre légume : la spécialité du coin ce sont des glaçons de sang de cheval avec des macaronis. Certains osent même un petit bain dans la rivière... En 2013 la température est descendue jusqu'à -71 degrés...Un record.