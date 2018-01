VRAK a trouvé ses YouTubeurs

VRAK cherchait l'automne dernier deux YouTubeurs intéressés à devenir ses ambassadeurs sur le web, via le concours YouTubeurs recherchés.

La chaîne a laissé savoir mercredi que les deux perles rares avaient été dénichées. Il s'agit de Karol-Ann Desorcy, 19 ans, de Saint-Hubert, et de Benoit Simard, 24 ans, de Montréal. En plus d'être désormais les visages de VRAK «en résidence» sur la plateforme YouTube de la station de télévision pour un an, les deux jeunes adultes remportent aussi une bourse de 5000$ chacun.

Dernière d'une famille de quatre enfants, Karol-Ann Desorcy adore le théâtre et le cinéma et s'adonne à des cours dans ces disciplines depuis une dizaine d'années. YouTubeuse depuis deux ans, elle est actuellement en pause du cégep et travaille dans une boutique de vêtements.

Benoit Simard, pour sa part, étudie présentement à l'École nationale de l'humour, et a complété auparavant des études en cinéma et création au Cégep de Sainte-Foy, et obtenu un certificat en philosophie à l'Université Laval. Il est déjà monté sur scène une centaine de fois dans sa jeune carrière.

Près de 30 000 jeunes ont visionné les vidéos des finalistes de YouTubeurs recherchés, en décembre, et ont voté pour ces deux candidats, qui devaient répondre à une courte liste de critères. Les aspirants YouTubeurs de VRAK devaient, entre autres, être âgés de 16 à 25 ans, ne pas avoir peur d'exprimer haut et fort leur opinion, être extravertis et allumés, et être à l'aise avec la culture YouTube.

Grâce à leur nouveau rôle, Karol-Ann et Benoit iront à la rencontre des vedettes de VRAK, assisteront à divers événements et documenteront leur vie en vidéo. On pourra regarder leurs péripéties sur le canal YouTube de VRAK.

On peut voir des portraits des gagnants ici et ici.