«Tout le monde en parle» : les invités de ce dimanche

Stéphane Rousseau est le nouvel homme des fins de soirées de V. L'humoriste animera en effet, dès le 5 mars prochain, le talk-show qui succédera à En mode Salvail, débarqué en catastrophe de la grille-horaire en octobre dernier pour les raisons qu'on connaît. Certainement l'un des invités-chouchous de Tout le monde en parle – il détient peut-être le record de la personnalité ayant le plus souvent participé au rendez-vous dominical, ou s'en approche sûrement – Rousseau sera à nouveau de la partie dimanche, à la grand-messe de Guy A.Lepage, pour parler de son nouveau projet et nous donner de ses nouvelles.

Le comédien et réalisateur Guillaume Lambert, qui joue dans Like-Moi, a créé l'encensée web-série L'âge adulte et dont le film Les scènes fortuites tiendra bientôt l'affiche, Sylvain Cossette, qui reprendra sous peu la route avec sa tournée 80s, la journaliste de La Presse, Michèle Ouimet, qui signe une série d'articles sur l'Arabie saoudite et a publié il y a quelques mois le roman L'heure mauve, la féministe et blogueuse française Emma, auteure du livre Un autre regard, qui contient une éloquente bande dessinée sur la charge mentale, de même que les députés Alexandre Cloutier et Nicole Léger, qui ont annoncé plus tôt cette semaine leur départ prochain du Parti québécois et de la vie politique, sont les autres convives qui prendront place à la grande table de Tout le monde en parle cette semaine.

La semaine dernière, Tout le monde en parle a retrouvé un auditoire de 991 000 âmes après la pause des Fêtes, et ses locomotives Découverte et ICI Laflaque ont respectivement rassemblé 546 000 et 447 000 personnes. À TVA, la première de La magie des stars a piqué la curiosité de 1 322 000 adeptes de prouesses d'illusionnisme, et le gala Célébration a ébloui 1 355 000 téléspectateurs. En début de soirée, Vlog avait intéressé 1 002 000 adeptes, alors que la rediffusion de Fugueuse, à 22h, a retenu 323 000 couche-tard.

L'émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.