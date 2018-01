Selena Gomez n'a pas écouté les mises en garde de sa mère contre Woody Allen

Une réunion de famille pourrait être nécessaire pour le clan Gomez. La mère de Selena Gomez et ancienne gérante, Mandy Teefey, ne cesse de répandre des rumeurs au sujet de sa fille.

Un jour après que Teefey eut révélé qu'elle n'était « pas contente » de la flamme ravivée entre sa fille et Justin Bieber, elle a abordé le sujet de la controverse entourant Gomez et son rôle dans le prochain film de Woody Allen, A Rainy Day in New York.

Rebecca Hall, Timothée Chalamet et Griffin Newman, qui jouent aussi dans le film, se sont déjà engagés à faire un don en solidarité avec les victimes d'agression sexuelle. La fille adoptive d'Allen, Dylan Farrow, l'a accusé à plusieurs reprises de l'avoir abusée sexuellement pendant son enfance, malgré le fait que le réalisateur ait nié avec véhémence ses affirmations au cours des années.

Quand l'un des abonnés Instagram de Teefey a demandé à Gomez de s'excuser pour son soutien continu envers Woody Allen, Teefey a expliqué que c'est sa fille de 25 ans qui prend les décisions, pas elle.

« Désolée, personne ne peut forcer Selena à faire ce qu'elle ne veut pas », a écrit Teefey.

« J'ai eu une longue conversation avec elle afin de la dissuader de travailler avec lui et ça n'a pas fonctionné. Son équipe est incroyable. Personne ne la contrôle. Elle prend toutes ses propres décisions. », a-t-elle poursuivi.

La chanteuse de Bad Liar a répondu aux critiques concernant sa collaboration avec Allen par une réponse détournée qui n'a pas fait l'unanimité.

« Pour être honnête, je ne suis pas certaine de savoir comment répondre - pas parce que j'essaie de m'en sauver. [Les allégations de Harvey Weinstein] ont commencé juste après que j'ai commencé [sur le film] », a-t-elle confié à Billboard en novembre. « Ça surgit au milieu de tout ça. Et c'est quelque chose, oui, j'ai dû affronter la situation et en discuter. J'ai pris du temps et j'ai réfléchi: "Wow, l'univers fonctionne de manière intéressante."

Elle Fanning, Diego Luna et Liev Schreiber, d'autres vedettes du film, n'ont toujours pas commenté la situation.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.

