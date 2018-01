Plus le 14 février approche, plus les célibataires sentent le besoin de compter fleurette. Mais pour draguer en ligne - là où de plus en plus de gens passent pour rencontrer - il y a un code à suivre.

Si votre but n'est pas de passer la Saint-Valentin seul cette année, mettez les chances de votre bord en évitant ces neuf choses ou comportements :

Une photo d'une partie du corps au hasard avant votre visage

Non, personne n'a envie d'en savoir plus sur vos orteils.

Avoir l'air troooooop désespéré

«CHERCHE SÉRIEUX! Je suis célibataire depuis 16 mois, 22 jours, 13 heures et 5 minutes.»

Les fameuses D*ck pics

Il y a des gars qui ne comprennent pas qu'un peu de mystère, c'est beaucoup plus excitant qu'une photo de pénis reçue alors que vous soupez avec votre mère.

Se montrer désintéressé... quand on EST intéressé

Bon, on l'a tous fait. MAIS POURQUOI?

(Ça ne sert à rien de jouer)

Éterniser la conversation sans jamais proposer de rencontre

La Saint-Valentin approche, cher. Il faudrait se déniaiser.

«Swipper» à droite sur tout le monde

Vous aurez beaucoup de surprises. Des bonnes, mais probablement plus de moins bonnes.

Des critères trop pointus

«Mon idéal : Des cheveux auburn, des mèches blondes, travaillant idéalement dans un Costco et ayant une vive passion pour Yu-Gi-Oh!»

Évitez le gars ou la fille avec la description trop longue

Il ne vous laissera jamais placer un maudit mot!

Ou encore celui qui met des emojis sur la face de ses amis sur les photos

Fait-il ça parce que c'est le plus laid de sa gang...? À votre place, on se méfierait.

