Le Festival Juste pour rire annonce une partie de sa programmation extérieure

C'est dans un communiqué de presse que le Festival Juste pour rire a annoncé mercredi une partie de sa programmation extérieure pour le festival de cette année, qui aura lieu du 14 au 28 juillet 2018.

On peut s'attendre à un spectacle du légendaire groupe The Beach Boys, qui sera en représentation sur la grande scène extérieure gratuite.

Mado Lamotte sera de retour pour une cinquième édition de son spectacle érotique Mado's got talent! Dans ce spectacle, on pourra voir des drag-queens, des chanteurs et des artistes du cirque. «La folie Mado revient sur la place des Festivals! Nous préparons un show mémorable - et hilarant! - pour Juste pour rire 2018, tenez-vous prêts!», a révélé Mado Lamotte dans un communiqué.

Pour les adolescents, l'événement jeunesse Juste pour ados! sera aussi de retour. Une centaine d'artistes seront sur place pour un spectacle et des rencontres. «Je suis heureux d'être de retour à Juste pour rire avec encore plus de folies, de vedettes, et de selfies! Je vous promets un nouveau spectacle sur lequel les jeunes vont tripper!», affirme Pascal Morrissette, créateur et animateur de l'événement.

Pour les fêtards, l'événement Melting Pot, situé sur l'Esplanade de la Place des Arts, est tout indiqué. Des artistes et des DJs internationaux joueront de la musique toute la nuit.

Pour les gourmets, BOUFFONS!MTL se tiendra à l'intersection sud de la rue Ste-Catherine Ouest et de la rue Bleury. L'événement culinaire offrira des dizaines de camions de cuisines, des kiosques-restaurants, des bars et des démonstrations culinaires afin de nourrir, d'hydrater et d'amuser les festivaliers.

Si c'est tout ce qu'on sait de la programmation extérieure complète pour l'instant, on en saura plus en juin 2018, alors que la programmation complète sera lancée.

À voir aussi: