Le Cirque Éloize brise les tabous en Arabie saoudite

L'époque est aux changements en Arabie saoudite qui vient d'autoriser la troupe du Cirque Éloize à se produire avec une création réunissant une troupe mixte. Une première pour ce pays musulman jugé très conservateur sur le plan religieux, mais qui connaît depuis quelques mois une ouverture sans précédent depuis l'arrivée au pouvoir du prince héritier Mohammed ben Salmane.

Le spectacle Cirkopolis fait l'histoire dans la région du Golfe où plusieurs représentations dans la ville de Damman auraient déjà fait sensation la semaine dernière. La compagnie québécoise continue sa tournée avec trois autres dates prévues dans la capitale Ryad. L'arrivée du Cirque Éloize constitue en soi une petite révolution au cœur du royaume wahhabite qui vient tout juste d'autoriser les femmes à conduire ou à assister à des matchs de soccer.

Présenté devant un public composé à la fois d'homme et de femmes (plus de 2500 personnes selon les chiffres transmis par Éloize), Cirkopolis a également pour la première fois permis à quatre femmes acrobates à se produire sur une scène en Arabie saoudite.

«Un des moteurs de la création d'un spectacle, c'est l'audace de générer des rencontres interculturelles avec de nouveaux publics et de leur partager nos valeurs, notre sens du beau et de la démocratie. L'émerveillement ouvre l'esprit et crée un espace de communication. C'est ce que nous souhaitons faire avec la venue de Cirkopolis en Arabie saoudite», a expliqué par voie de communiqué, Jeannot Painchaud, président et cofondateur du Cirque Éloize.

L'entreprise circassienne a tout de même dû se conformer à plusieurs obligations, notamment celle d'augmenter la distribution masculine de son spectacle pour éviter que les hommes touchent les femmes. Elle a également modifié les costumes portés par les artistes pour se conformer aux exigences vestimentaires du pays avec des habits plus amples aux bras et aux jambes.