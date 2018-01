«Ghostland»: Mylène Farmer inquiétante dans la bande-annonce de son prochain film

C'est un retour terrifiant pour Mylène Farmer. Vingt-quatre ans après la sortie (et l'échec) du film "Giorgino" réalisé par son fidèle collaborateur Laurent Boutonnat, qui lui avait néanmoins permis de faire ses débuts au cinéma, la chanteuse sera à l'affiche du dernier film d'épouvante de Pascal Laugier intitulé "Ghostland" le 14 mars prochain en France.

Loin d'être inconnu pour la chanteuse, Pascal Laugier n'est autre que le réalisateur de son clip "City of Love" tiré de son album "Interstellaires" sorti en 2015. Pour lui, Mylène Farmer a été un "choix de coeur" comme il le confiait à Mad-Movies: "Cette fille a quand même réussi à imposer toute une imagerie du bizarre et du fantastique dans un pays précisément réfractaire à ça, et à le faire à une échelle incroyablement populaire" (...) "Et puis, je suis heureux et plutôt fier de filmer un visage qui n'a pas été exposé sur grand écran depuis plus de vingt ans".

Résultat, dans la bande-annonce dévoilée par Mars Films ce mercredi 17 janvier, c'est une Mylène Farmer véritablement dans son personnage que l'on découvre.

Dans "Ghostland", elle interprète Pauline, une mère de famille héritière de la maison de sa soeur. Seulement, dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Une nuit cauchemardesque que l'on appréhende déjà à la simple vue de la bande-annonce.

Celle qui vient de quitter sa maison de disque, Universal, pour rejoindre Sony s'est d'ailleurs entretenue en mai dernier avec Gala au sujet de ce long-métrage: "J'ai accepté ce film, essen­tiel­le­ment parce que mon rôle était très bien écrit et parce que Pascal maîtrise remarqua­ble­ment ce genre. Son scéna­rio est formi­dable. Me glis­ser dans la peau d'une mère prête à défendre ses enfants était un chal­lenge, mais je l'ai fina­le­ment abordé de façon assez natu­relle, instinc­tive", explique t-elle.

Côté musique, il devrait également y avoir du nouveau pour Mylène Farmer. Trois ans après "Interstellaires", la chanteuse pourrait bien présenter un nouveau projet musical cette année et notamment la réédition de 4 de ses titres phares sous la forme de quatre Maxi 45 tours comme l'indiquait Nostalgie en décembre dernier.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

Voir aussi: