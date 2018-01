Ferez-vous moins bien que Donald Trump au test cognitif qu'il a passé?

C'est tout bon pour le président des États-Unis. Donald Trump a été soumis à des épreuves pour détecter d'éventuels troubles cognitifs et il a obtenu le score maximal de 30/30.

Dessiner l'heure sur une horloge, savoir nommer un chameau ou encore donner le point commun entre un train et un vélo: voici quelques-uns des exercices du test du "Montreal cognitive assessment" (MoCA). Ce test évalue "l'attention, la concentration, les fonctions exécutives, la mémoire, le langage, les capacités visuoconstructives, les capacités d'abstraction, le calcul et l'orientation". Un score de plus de 26 est considéré comme normal.

Arriverez-vous à faire autant que Donald Trump? Il ne vous faudra qu'une dizaine de minutes. Prêts? C'est parti.

Exercice 1: Alternance conceptuelle

Vous devez tracer une ligne alternant un chiffre et une lettre, tout en respectant l'ordre chronologique et l'ordre de l'alphabet. Vous commencez par le 1, tracez une ligne vers la lettre A, puis vers le 2 et devez terminer par la lettre E.

Notation: Si vous réussissez la séquence suivante, vous avez un point: 1 – A – 2 – B – 3 – C – 4 – D – 5 – E.

EXERCICE 2 : Capacités visuoconstructives

Vous devez copier ce dessin le plus précisément possible.

Notation: Si vous le dessinez correctement, vous avez un point. Pour cela, le dessin doit être tridimensionnel, les arrêtes doivent être présentes, il ne doit pas y avoir d'arrête supplémentaire et les arrêtes doivent être relativement parallèles et de même longueur approximative.

EXERCICE 3 : Capacités visuoconstructives

Vous devez dessiner une horloge en plaçant tous les chiffres et en indiquant l'heure à 11h10.

Notation: Si le contour est bien un cercle (même un peu déformé), vous avez un point. Si tous les chiffres sont présents, sans aucun en surplus, dans le bon ordre et bien positionnés, vous avez un point. Si les deux aiguilles indiquent la bonne heure (celle de l'heure doit être plus petite que celle des minutes et leur jonction proche du centre de l'horloge), vous avez un point.

EXERCICE 4 : Dénomination

Vous devez nommer chacun des animaux, de la gauche vers la droite.

Notation: Pour chaque animal correctement nommé, vous avez un point (trois au total): lion, rhinocéros, chameau ou dromadaire.

EXERCICE 5 : Mémoire

Quelqu'un doit vous lire la liste de mots suivante que vous devez retenir puis redire, le plus possible, dans l'ordre que vous voulez. Deux essais doivent être fait, même si le premier est réussi. À la fin du deuxième essai, vous devez retenir ces mots car vous devrez les redire à la fin du test.

Notation: À ce stade du test, réussir cet exercice ne vous fait gagner aucun point.

EXERCICE 6 : Attention

Vous devez répéter les 5 premiers chiffres dans le même ordre que celui présenté par l'inspecteur. Puis répéter les 3 autres chiffres dans l'ordre inverse que celui présenté.

Ensuite, quand l'examinateur lit la série de lettres, vous devez taper dans vos mains chaque fois que la lettre A est prononcée.

Enfin, vous devez soustraire 7 de 100, puis 7 du résultat, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'examinateur vous dise d'arrêter.

Notation: Vous avez deux points si vous répétez correctement les deux séries de chiffres; un point si vous tapez correctement dans vos mains (aucun à partir de deux erreurs); trois points si vous réussissez deux ou trois soustractions (deux si une est correcte).

EXERCICE 7 : Répétition de phrases

Vous devez répéter correctement la phrase prononcée par l'inspecteur. Puis la deuxième.

Notation: Si la répétition des deux phrases est exacte, vous avez deux points.

EXERCICE 8 : Fluidité verbale

Vous devez donner le plus de mots possible débutant par la lettre de l'alphabet suivante. N'importe lesquels, sauf les noms propres, chiffres, conjugaisons de verbe et mots de même famille. Vous avez une minute.

Notation: Si en une minute vous énoncez 11 mots ou plus, vous avez un point.

EXERCICE 9 : Similitudes

Vous devez donner le point commun de chacun des deux items présentés. Par exemple, le point commun entre une banane et une orange est qu'ils sont tous les deux un fruit. Quel est le point commun entre un train et une bicyclette et entre une montre et une règle?

Notation: Si vous avez trouvé que les points communs étaient moyens de transport (ou de locomotion, pour voyager) et un instrument de mesure, vous avez deux points.

EXERCICE 10 : Rappel différé

Vous vous souvenez des mots évoqués pendant l'exercice 5? Vous devez maintenant les répéter.

Notation: Pour chaque mot dont vous vous souvenez, vous avez un point.

EXERCICE 11 : Orientation

Vous devez dire à quelle date nous sommes, quel mois, quelle année, quel jour, quel endroit et quelle ville.

Notation: Pour chaque réponse correcte, vous avez un point (six au total).

RÉSULTATS

Alors, combien de points avez-vous obtenus? Il suffit d'additionner chacun des points gagnés à chaque exercice.

Cet examen, conçu par le docteur Ziad Nasreddine et publié en 2005, est un des plus utilisés dans le monde pour dépister les personnes souffrant de dysfonctionnements cognitifs, en particulier quand il paraît s'agir de troubles légers.

Si ses détracteurs lui reprochent un vocabulaire limité, le chef d'Etat américain a réussi haut la main l'épreuve du langage, selon le médecin. Il n'a ainsi eu aucun problème pour redire des phrases telles que: "Le colibri a déposé ses œufs sur le sable", ou pour énumérer en une minute le maximum de mots débutant par la même lettre.

Les interrogations sur les capacités mentales de l'hôte de la Maison-Blanche ont été relancées par le livre polémique du journaliste Michael Wolff qui dresse un portait au vitriol de l'ancien magnat de l'immobilier, assurant que son entourage doute de sa faculté à gouverner. Des compétences que le test du Moca, s'il est unaniment reconnu dans son domaine, ne prétend cependant pas jauger.

Si vous voulez jeter un œil au test dans son ensemble, c'est par ici, et pour les instructions, c'est par là.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

