C'est dans des extraits vidéo qu'on peut voir une partie de la première entrevue télévisée de Dylan Farrow. La jeune femme de 32 ans était sur le plateau de CBS This Morningpour parler des allégations d'agressions sexuelles contre son père adoptif Woody Allen. Farrow s'est confiée à Gayle King à propos de ce qu'elle a vécu et pourquoi le moment était venu pour elle d'en parler en public. Selon ce que King a révélé dans un segment, Farrow a évalué que si les gens voyaient son visage, cela ferait une différence.

Dans l'autre clip disponible sur Twitter, King demande à Farrow si elle voulait «descendre Allen.»

Cette dernière a répondu: «Pourquoi est-ce que je ne devrais pas être fâchée? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas être blessée? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas me sentir indignée après toutes ces années à avoir été ignorée et traitée de menteuse et repoussée?»

