David Harbour de « Stranger Things » va-t-il célébrer le mariage d’une admiratrice?

David Harbour, l'acteur qui incarne le shérif Jim Hopper dans la série Stranger Things, pourrait être le célébrant lors du mariage d'une de ses admiratrices... sous quelques conditions.

L'admiratrice a apostrophé l'acteur sur Twitter afin de le convaincre de faire partie de la journée de son mariage, rapporte le Time.

What would it take to get @DavidKHarbour to be the Officiant at my wedding in September?!

« Que faudrait-il pour que @DavidKHarbour soit le célébrant lors de mon mariage en septembre ?! »

125k retweets, une date concordant avec l'horaire de la troisième saison de Stranger Things et quelques conditions supplémentaires pourrait garantir la présence de l'acteur.

125k retweets. Provided date works with s3 shooting schedule, I will get ordained and perform ceremony. I get to read an esteemed love letter of my choosing, and after the cake is officially cut, I get the very first piece. #allthecakeshttps://t.co/rSku8qD7uT