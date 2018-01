Si vous êtes comme un tiers des Canadiens, vous avez commencé la nouvelle année en prenant des résolutions santé impliquant une meilleure nutrition et davantage d'exercice. Mais il suffit de peu de temps pour retomber dans ses vieilles habitudes, alors que l'école et le travail reprennent et que votre agenda affiche complet.

Il y a cependant une astuce simple pour rester fidèle à vos résolutions: pensez petit. De petites périodes de temps, des petits exercices, des petits buts.

A beautiful senior Mexican Woman working out and stretching with weights

«Trouvez de courts moments dans votre journée», explique Stephanie George, professeure de yoga et entraîneuse personnelle, dans un courriel. Il peut sembler impossible de trouver trois périodes de temps de trois heures pour faire de l'exercice pendant votre semaine, mais trouver 15 minutes quelques fois par jour, presque chaque jour, est beaucoup plus facile.

George avise ses clients d'inclure l'exercice là où ils peuvent tout en gardant en tête que même les courtes périodes d'exercice comptent.

«Vous n'avez pas besoin de passer une heure au gym. 15 à 30 minutes d'exercice c'est assez.» Les exercices comme les planches ou les squats travaillent plusieurs groupes musculaires et sont des exercices complets. De plus, le yoga peut être un bon exercice cardiovasculaire, si vous travaillez des poses qui s'enchaînent comme les salutations au soleil, en plus d'améliorer l'équilibre et la flexibilité.

La recherche soutient ceci. Une étude publiée dans PLOS ONE en 2016 a souligné que de courtes périodes d'exercice avaient beaucoup de valeur. Une autre étude de l'American Heart Association a trouvé que de courts moments d'exercice à haute intensité sont associés avec une tension artérielle, un taux de cholestérol et un poids améliorés pour les gens souffrant de diabète de type 2.

Two multi-ethnic young women exercising together. They are looking at each other, smiling, as they climb a staircase holding hand weights.

Pensez à propos à ces moments de la journée où vous pourriez faire 10 minutes d'exercice. Voici quelques idées de George:

1. Marchez ou pédalez jusqu'au travail, ou stationnez-vous plus loin que d'habitude et marchez quelques minutes.

2. Utilisez votre pause de dîner pour aller marcher ou pour aller au gym.

3. Lorsque vous attendez que vos enfants finissent l'école ou une activité parascolaire, sortez de la voiture et marchez un peu, même autour du bâtiment.

4. Quand vous écoutez la télévision le soir, faites un peu de yoga, des étirements, ou des exercices avec des poids légers.

Il est recommandé que les adultes canadiens fassent au moins 150 minutes d'exercice modéré à vigoureux, en périodes de 10 minutes ou plus, à chaque semaine. Ça peut être dix marches de 15 minutes, par exemple, ou cinq marches de 30 minutes.

La Société canadienne de physiologie de l'exercice recommande aussi d'utiliser des groupes musculaires majeurs en faisant des exercices pour renforcer les muscles et les os deux fois par semaine.

Peut importe comment vous pratiquez pendant ces quelques minutes d'exercice, restez constant, note George. «Pour vous aider à gérer les problèmes de planification, mettez une alarme sur votre téléphone ou écrivez-le dans votre agenda», note-t-elle. Et essayez de faire de l'exercice au moins trois fois par semaine.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.