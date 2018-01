Une auditrice de l'émission «Doc Mailloux et Josey» révèle que son père est aussi son frère

Mardi matin à l'émission Doc Mailloux et Josey sur les ondes du FM93 à Québec, une auditrice a fait un témoignage pour le moins étrange. L'auditrice, une certaine Linda, a expliqué que son père était aussi son frère. Ce dernier aurait eu des relations sexuelles avec sa mère et elle serait née de cette union. Le HuffPost Québec n'a pas pu vérifier si cette déclaration est véridique.

Linda serait le résultat de la relation entre sa mère avec son frère, qui avait alors 20 ans.

«Moi je suis en choc Linda, sérieusement, j'en ai entendu des affaires dans ma vie mais celle-là c'est la première fois...», a relevé l'animatrice Josey Arsenault. «On ne parle pas d'un viol?», a-t-elle demandé, ce à quoi l'auditrice a répondu que non, c'était consentant.

L'homme que Linda pensait être son père était en fait le conjoint de sa mère et il était extrêmement autoritaire. Elle a expliqué qu'avant que sa tante lui annonce la nouvelle, celui qu'elle pensait être son père lui a avoué qu'il l'avait aimée et élevée et qu'un jour, elle saurait la vérité.

Linda explique avoir appris la nouvelle par deux personnes (dont sa tante) et avoir ensuite passé un test d'ADN pour confirmer l'information.

Linda raconte n'avoir jamais confronté sa mère à propos de cette histoire. Elle est décédée six mois plus tard. «Je n'ai pas été capable de lui dire parce que j'avais trop peur d'elle. La seule chose que j'ai été capable de lui dire est que j'avais su son secret et que je lui pardonnais», révèle-t-elle. Sa mère est décédée quelques minutes après.

«On ne peut pas imaginer ça. Moi, j'ai des enfants et je ne peux imaginer faire ça avec mes enfants», a-t-elle expliqué.

En effet, c'est une histoire qui est difficile à croire!